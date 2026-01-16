SV Tiefenbach setzt weiter auf Kontinuität

Kontinuität ist schon seit Jahren ein besonderes Markenzeichen beim Sportverein Tiefenbach. Und so nimmt es nicht wunder, dass es rund um den letztjährigen Kreisliga-Aufsteiger im Trainer- und Betreuerstab auch für die kommende Saison keinerlei personelle Veränderungen geben wird. Mit den beiden Cheftrainern Jason Walzel und Haldun Özdemir sowie Co-Trainer Musa Jammeh wird somit das derzeit verantwortliche Trainerteam auch über den Sommer hinaus die sportlichen Geschicke beim Neu-Kreisligisten bestimmen, der zuvor 33 Jahre lang ununterbrochen in der Kreisklasse A zu Hause war.

Der letztjährige Aufstieg nach einer mitreißenden Saison und einem dramatischen Wettschießen mit dem FC Weiler am Abschluss-Spieltag beim finalen 6:0 Heimsieg gegen den TSV Helmstadt II sowie das erfolgreiche Abschneiden mit Platz sechs nach der Vorrunde in der neuen Spielklasse boten aus sportlicher Sicht beste Voraussetzungen für eine weitere Zusammenarbeit, sodass die Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen um Sportvorstand Klaus Martin gänzlich unkompliziert verliefen und man sich rasch, wie beim SV üblich, auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr einigen konnte. Da auch das komplette Funktions- und Betreuerteam um Team-Manager Joachim Himpler mit dem bewährten Trainergespann gleichzog, hofft man auf Seiten der Vereinsführung, dass man mit dem einen oder anderen Neuzugang vom Kader her breit genug aufgestellt sein wird, um den sportlichen Anforderungen auch in der nächsten Saison gewachsen zu sein.

Jason Walzel, seit 2019 im Verein und nunmehr bereits im fünften Jahr spielender Co-Trainer bzw. Spielertrainer und Haldun Özdemir, 2023 als Co-Trainer vom FC Wiesloch zum SV gekommen und seit der Saison 2024/2025 zusammen mit dem langjährigen Verbands- und Oberligaspieler Walzel Cheftrainer beim Sportverein, richten zusammen mit ihrem Co-Trainer Musa Jammeh jedoch zunächst ihr Hauptaugenmerk auf die am 1. März beginnende Rückrunde. Hier will man möglichst nahtlos an die überwiegend guten Auftritte in der ersten Halbserie anknüpfen, wo die Mannschaft um Kapitän Lennart Burkard trotz des längeren Ausfalls ihrer beiden im ersten Saisonviertel schon jeweils zweistellig erfolgreichen Top-Torjäger Jason Walzel und Samuel Kronig in den meisten Begegnungen auf Augenhöhe agierte und vor allem spielerisch zu beeindrucken wusste. Allen Verantwortlichen im Verein ist aber auch klar, dass die zweite Saisonhälfte keinesfalls ein Selbstläufer werden wird und man wegen fehlender Riesenabstände zum unteren Tabellendrittel immer auch einen Blick auf diese Tabellen-Regionen haben muss. Dennoch ist die Zuversicht in Tiefenbach groß, auch über die Kreisliga-Premierensaison hinaus in Sinsheims höchster Fußball-Liga weiterhin konkurrenzfähig zu sein und dort auch zukünftig eine gute Rolle spielen zu können.