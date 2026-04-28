 2026-04-28T04:45:54.822Z

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SV Thüle verpflichtet Torwart Janek Niemeyer

22-Jähriger wechselt vom SV Sparta Werlte und verstärkt das Torwartteam zur Saison 2026/2027

von red · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: SV Thüle

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Janek Niemeyer
Janek Niemeyer

Der SV Thüle hat mit Janek Niemeyer einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentiert. Der 22-jährige Torhüter kommt vom SV Sparta Werlte und soll künftig die Optionen zwischen den Pfosten erweitern.

Niemeyer wurde in der Jugend des VfL Markhausen ausgebildet und wechselte anschließend in den höherklassigen Nachwuchsbereich zum SV Hansa Friesoythe, wo er Erfahrungen in der Landesliga sammelte. Es folgten weitere Stationen in Markhausen sowie zuletzt in Werlte, bevor nun der Wechsel nach Thüle erfolgt.

Aktuell arbeitet der Torwart nach einer Verletzung an seinem Comeback. Ziel ist es, rechtzeitig zum Start der Sommervorbereitung wieder voll einsatzfähig zu sein.