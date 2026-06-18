SV Thüle verpflichtet erfahrenen Westerveld für die Defensive

Der SV Thüle hat für die Saison 2026/27 einen erfahrenen Neuzugang präsentiert. Mit Kristian Westerveld verstärkt ein langjähriger Bezirksliga-Akteur die erste Mannschaft.

Der Innenverteidiger kann auf eine Laufbahn mit Stationen beim SV Meppen und dem BV Cloppenburg zurückblicken, wo er in der Regional- und Oberliga aktiv war. Zuletzt stand Westerveld viele Jahre beim Bezirksligisten SV Molbergen unter Vertrag. Dort war er sowohl als Spieler als auch als Spielertrainer tätig und prägte das Geschehen auf und neben dem Platz.

Mit seiner Erfahrung und seiner Persönlichkeit soll der Defensivspieler künftig eine wichtige Rolle beim SV Thüle einnehmen. Der Verein sieht in dem Neuzugang eine Bereicherung für die Mannschaft und setzt auf dessen Qualitäten in der Defensive.