SV Thüle: Steffen Waden geht in seine vierte Saison

– Foto: Verein

Mit Steffen Waden startet der SV Thüle in der Bezirksliga Weser Ems Staffel 4 in die vierte gemeinsame Saison. Der Offensivspieler hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und zählt inzwischen zu den prägenden Akteuren im Herrenbereich.

Bereits im Jugend und Kreisbereich galt Waden als talentierter Spieler. Im Männerfußball legte er jedoch noch einmal deutlich zu. Schritt für Schritt arbeitete er sich zu einem festen Bestandteil der Startformation und zu einem wichtigen Leistungsträger.

Offiziell als Stürmer geführt, definiert sich sein Wert für die Mannschaft nicht allein über Tore. Vielmehr sind es andere Qualitäten, die sein Spiel auszeichnen. Intensives Anlaufen, konsequente Arbeit gegen den Ball und das Einleiten zahlreicher Offensivaktionen gehören zu seinen Stärken. Hinzu kommen Energie und eine spürbare Präsenz auf dem Platz.