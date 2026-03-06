SV Thüle setzt weiter auf Jonas Willenborg

– Foto: Niklas Funk

Der SV Thüle aus der Bezirksliga Weser Ems Staffel 4 plant auch in der Saison 2026/2027 mit Jonas Willenborg. Der Spieler bleibt trotz seiner bisherigen Verletzungspause Bestandteil des Teams.

Willenborg konnte bislang noch kein Pflichtspiel für den Verein absolvieren. Verletzungsbedingte Probleme verhinderten seinen Einsatz seit seinem Wechsel. Dennoch hält der Klub an dem Spieler fest und setzt weiterhin auf dessen Perspektive.

Arbeit am Comeback

Der Spieler arbeitet derzeit intensiv an seiner Rückkehr auf den Platz. Innerhalb des Vereins besteht die Hoffnung, dass er noch im Verlauf der aktuellen Saison erstmals im Trikot des SV Thüle eingesetzt werden kann.