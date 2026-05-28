SV Thüle holt Offensivspieler Efe Özbek

– Foto: Marco Zimmer

Der SV Thüle treibt seine Personalplanungen für die Saison 2026/2027 weiter voran und hat die Verpflichtung von Ahmet Efe Özbek bekanntgegeben. Der Offensivspieler wechselt vom SV Achternmeer zum Bezirksligisten.

Özbek machte in seinen ersten beiden Jahren im Herrenbereich vor allem mit seiner Trefferquote auf sich aufmerksam. In insgesamt 56 Einsätzen erzielte der Angreifer 70 Tore und empfahl sich damit für höhere Aufgaben.

Beim SV Thüle traut man dem Neuzugang zu, die Offensive zusätzlich zu beleben. Neben seinen sportlichen Qualitäten hebt der Verein auch die menschliche Komponente hervor und beschreibt den Offensivspieler als Bereicherung für das Mannschaftsgefüge.