SV Thüle bindet weitere Leistungsträger

Die frühzeitigen Entscheidungen stärken die Planbarkeit für Trainerteam und Verantwortliche und setzen ein deutliches Zeichen in Richtung Stabilität. Engagement und Verantwortung als Markenzeichen Alle vier Akteure stehen sinnbildlich für die Werte, die den SV Thüle prägen. Sie bringen sich mit hoher Einsatzbereitschaft ein, übernehmen Verantwortung innerhalb der Mannschaft und leben den Teamgedanken – nicht nur während der 90 Minuten, sondern auch im Vereinsalltag.

Gerade diese Verlässlichkeit macht sie zu wichtigen Bausteinen im sportlichen Konzept des Vereins, der bewusst auf Kontinuität statt kurzfristiger Lösungen setzt. Lokale Verbundenheit bleibt ein Faktor Ein besonderes Augenmerk gilt der Zusage von Moritz Blazejak. Mit ihm bleibt ein weiterer gebürtiger Thüler dem Verein treu. Die enge Verbindung zwischen Mannschaft und Heimatort ist ein zentraler Bestandteil der Vereinsidentität und wird beim SV Thüle gezielt gepflegt.