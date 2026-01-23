Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Niklas Funk
SV Thüle bindet weitere Leistungsträger
Vier Zusagen für die Saison 2026/2027 unterstreichen den Kurs des Bezirksligisten
Der Kader des SV Thüle nimmt für die Saison 2026/2027 weiter klare Konturen an. Mit Firat Akbulut, Christoph Zehm, Moritz Blazejak und Jens Meyer haben vier weitere Spieler ihre Zusage gegeben und bleiben dem Bezirksligisten auch in der kommenden Spielzeit erhalten.
Die frühzeitigen Entscheidungen stärken die Planbarkeit für Trainerteam und Verantwortliche und setzen ein deutliches Zeichen in Richtung Stabilität.
Engagement und Verantwortung als Markenzeichen
Alle vier Akteure stehen sinnbildlich für die Werte, die den SV Thüle prägen. Sie bringen sich mit hoher Einsatzbereitschaft ein, übernehmen Verantwortung innerhalb der Mannschaft und leben den Teamgedanken – nicht nur während der 90 Minuten, sondern auch im Vereinsalltag.
Gerade diese Verlässlichkeit macht sie zu wichtigen Bausteinen im sportlichen Konzept des Vereins, der bewusst auf Kontinuität statt kurzfristiger Lösungen setzt.
Lokale Verbundenheit bleibt ein Faktor
Ein besonderes Augenmerk gilt der Zusage von Moritz Blazejak. Mit ihm bleibt ein weiterer gebürtiger Thüler dem Verein treu. Die enge Verbindung zwischen Mannschaft und Heimatort ist ein zentraler Bestandteil der Vereinsidentität und wird beim SV Thüle gezielt gepflegt.
Klares Signal für Zusammenhalt und Kontinuität
Mit den erneuten Zusagen setzt der SV Thüle seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort. Teamgeist, Verlässlichkeit und Zusammenhalt bilden weiterhin die Grundlage der sportlichen Ausrichtung. Die Verantwortlichen sehen sich durch die Entscheidungen bestätigt, langfristig zu denken und auf ein gewachsenes Mannschaftsgefüge zu bauen.
Für die Saison 2026/2027 wächst damit Schritt für Schritt ein stabiles Gerüst heran – ein wichtiges Signal für den weiteren Weg des Vereins in der Bezirksliga Weser-Ems.