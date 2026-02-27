SV Thüle bindet Sebastian Dziadkowiec für die Saison 2026/2027

– Foto: Niklas Funk

Der SV Thüle aus der Bezirksliga Weser Ems Staffel 4 kann auch in der Saison 2026/2027 auf Sebastian Dziadkowiec setzen. Der Offensivakteur wird weiterhin das Trikot des Vereins tragen.

Dziadkowiec ist im Angriff variabel einsetzbar und zeichnet sich durch Kreativität, Spielwitz und Mut im Eins gegen Eins aus. Immer wieder sorgt er mit individuellen Aktionen für besondere Momente und bringt Torgefahr in das Offensivspiel. Seine Fähigkeit, Spiele mit einer einzelnen Szene zu beeinflussen, hat er bereits mehrfach unter Beweis gestellt.

Sechs Tore in sechzehn Einsätzen

In seiner ersten Saison beim SV Thüle erzielte Dziadkowiec sechs Tore in sechzehn Spielen. Damit unterstrich er früh seinen sportlichen Wert für die Mannschaft. Neben seinen Leistungen auf dem Platz gilt er auch innerhalb des Teams als voll integriert.