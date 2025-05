Das Aufstiegsfoto von Thomsstadt. – Foto: SVT

SV Thomasstadt vollendet sein eigenes Märchen Die Kempener Fußballer hatte in der A-Liga als Aufsteiger vor der Saison niemand auf dem Zettel. Nun ist dem Team von Trainer Andre Meier der Durchmarsch in die Bezirksliga gelungen. Was den Coach aber keinesfalls überrascht.

Als die Spielzeit in der Kreisliga A im vergangenen August begann, hatten viele die Reserve des SC Union Nettetal als ersten Aufsteiger und Meister auf der Rechnung – und sie sollten Recht behalten. Der Hülser SV über dem TSV Kaldenkirchen sowie der SC Schiefbahn oder Rhenania Hinsbeck waren unterdessen die Kandidaten, die in den Reihen der Konkurrenz für den zweiten Platz in Frage kamen.

Aber niemand hatte in diesem Zusammenhang den gerade aus der B-Liga aufgestiegenen SV Thomasstadt Kempen auf der Rechnung. Doch die Elf um den starken Keeper Niclas Roosen strafte alle Zweifler Lügen und legte einen Durchmarsch hin, der am vergangenen Sonntag, einen Spieltag vor dem Saisonende, im vielumjubelten Überraschungsaufstieg mündete. Vorzeitig in die Bezirksliga gehieft hat die Kempener der Hülser SV. Das beste Team der Rückrunde nahm Thomasstadt-Verfolger TSV Kaldenkirchen im wahrsten Sinne des Wortes auseinander (5:1), wodurch die Sektkorken bei der Mannschaft um den 24-fachen Torschützen Till Konietz bereits früher knallen konnten. Insgesamt wurden bisher 123 Tore erzielt, die sich so ziemlich auf die gesamte Mannschaft verteilen. Auch diese Tatsache machte die Grünhemden für viele Gegner nicht ausrechenbar. Überragende Saison von Thomasstadt Kempen