SV Thomasstadt landet Big Point im Abstiegskampf

Tabellenführer OSV Meerbusch musste sich derweil beim SSV Grefrath, der sich im Vergleich zur Vorwoche enorm steigerte, zwar mächtig strecken, nahm aber die eingeplanten drei Zähler mit und thront weiter ganz oben. Die nach der starken vergangenen Spielzeit mit einigen Vorschusslorbeeren in die neue Saison gegangenen Wickrather sind im vorderen Tabellendrittel nach einem 0:1 gegen Brüggen und nur einem Zähler aus den vergangenen vier Partien unterdessen endgültig weg vom Fenster. Auch die aktuelle Neun-Tor-Quote von Goalgetter Niek Gabriel Mäder kommt für seine Verhältnisse eher bescheiden daher.

Das komplette Gegenteil der Wickrather ist der CSV Marathon Krefeld. Er eilt von Sieg zu Sieg und war am Sonntag auch vom SC Union Nettetal II nicht zu stoppen, zumal Dennis Lerche wieder doppelt traf. Genau wie Lucas Noczenski von der weiter erstaunlich auftretenden Reserve des SC St. Tönis, die beim 1. FC Viersen gewann. Für den markierte Kevin Weggen den zwischenzeitlichen Ausgleich, was aber am Ende nicht lange. Ferner sah Luca Heise die Rote Karte. Damit hat der 1. FC mit seiner in der Winterpause runderneuerten Truppe den ersten Dämpfer erhalten.

Nach einigen mageren Resultaten hat sich der VfL Tönisberg mit einem Erfolg über den TSV Bockum zurückgemeldet. Bei dem schütteln Kenner der Verhältnisse weiter den Kopf darüber, dass der Hauptvorstand kürzlich den Sportlichen Leiter Andreas Vercoulen aufforderte – er ist seit Jahren für die positive Entwicklung mit verantwortlich –, zurückzutreten; was er dann auch tat. Übrigens: die Bockumer müssen hinten weiter sehr auf der Hut sein. Dass ausgerechnet Valon Xhaferi, in der Halbzeit eingewechselt und erst gerade vom TSV zu den Tönisbergern gewechselt, der Siegtorschütze war, ist bezeichnend.

Einen Befreiungsschlag landete unterdessen der SV Thomasstadt Kempen im Duell der Aufsteiger gegen Türkiyemspor Mönchengladbach. Plötzlich lächelt das Team von Trainer Andre Meier bereits das Mittelfeld an. Eric Scheuren war zweimal erfolgreich, Lucas Matteo Klaaßen besorgte den Rest. Gut für die Thomasstädter, dass der 1. FC Mönchengladbach auch nach dem Trainerwechsel weiter so dahin dümpelt. Das 3:5 gegen die Dilkrath lässt tief blicken.