SV Thomasstadt Kempen will sich gegen Fischeln erstmals belohnen

Noch ohne einen Dreier ist der SV Thomasstadt Kempen. Allerdings versagte er in den bisher drei absolvierten Partien nur im Duell der Aufsteiger bei Türkiyemspor Mönchengladbach (3:5). Die Punkteteilungen gegen die Aufstiegskandidaten Brüggen und Wickrath waren dagegen beachtlich. Nun geht es ohne jegliche Personalsorgen zum VfR Fischeln – und Trainer Andre Meier sagt: „Ich schätze den Vorjahresabsteiger stark ein. Der aktuelle Tabellenplatz der Fischelner sagt nichts aus. Wir werden hart arbeiten und alles reinlegen.“ Sein Gegenüber Jakob Scheller, der alle Spieler an Bord hat, stellt klar: „Kempen verfügt über eine gefestigte Mannschaft, die uns bearbeiten wird. Im Vergleich zur jüngsten Begegnung könnte es durchaus die ein oder andere personelle Veränderung geben.“

Viele zufriedene Gesichter sieht man aktuell im Yayla-Sportpark in St. Tönis. Die Zweitvertretung des SC hat mit zwei Erfolgen die Erwartungen mehr als erfüllt. Wenn nun noch gegen Schlusslicht SV Mönchengladbach 10 nachgelegt wird, werden sich die Mienen noch weiter aufhellen. Dies ist auch die klare Ansage beim bisher nur einmal siegreichen CSV Marathon Krefeld vor der Partie gegen Türkiyemspor Mönchengladbach.