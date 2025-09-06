SV Thomasstadt Kempen will sich gegen Fischeln erstmals belohnen

Absteiger DJK Fortuna Dilkrath ist mit sieben von neun Punkten mit seiner neuformierten Mannschaft und nach der Katastrophen-Spielzeit gut in die Saison gestartet. Und nach Dilkrath führt am vierten Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 3, der Weg des VfL Tönisberg. Dabei muss die Defensive besonderes DJK-Torjäger Moritz Münten im Auge haben, der bereits sieben Mal traf.
Nachdem das Heimspiel gegen die Sportfreunde Neuwerk vor Wochenfrist hatte abgebrochen werden müssen, weil eine Zeitschaltuhr das Flutlicht abgeschaltet hatte, haben die Tönisberger vom Kempener Schul- und Sportamt inzwischen eine schriftliche Erklärung erhalten: „Der Verein trägt hieran keine Schuld. Ich habe bereits den Betriebshof angewiesen, die Zeitschaltuhr generell auf 23 Uhr umzustellen, sodass diese Problematik in Zukunft nicht mehr auftreten sollte“, heißt es von Marvin Spelmanns, Sachgebietsleiter Sport.
Die Neuwerker, die fest davon ausgehen, dass sie als Sieger aus der sportjuristischen Auseinandersetzung hervor gehen, erwarten derweil den zuletzt erstmals siegreichen SSV Grefrath. Und jeder weiß: dem ist an einem guten Tag, wovon es zuletzt aber zu wenige gab, alles zuzutrauen. In Bockum trifft der dortige TSV auf Aufsteiger SC Union Nettetal II. Beide starteten am ersten Spieltag furios, doch der Alltag sieht inzwischen anders aus – beide verloren danach zweimal.
Noch ohne einen Dreier ist der SV Thomasstadt Kempen. Allerdings versagte er in den bisher drei absolvierten Partien nur im Duell der Aufsteiger bei Türkiyemspor Mönchengladbach (3:5). Die Punkteteilungen gegen die Aufstiegskandidaten Brüggen und Wickrath waren dagegen beachtlich. Nun geht es ohne jegliche Personalsorgen zum VfR Fischeln – und Trainer Andre Meier sagt: „Ich schätze den Vorjahresabsteiger stark ein. Der aktuelle Tabellenplatz der Fischelner sagt nichts aus. Wir werden hart arbeiten und alles reinlegen.“ Sein Gegenüber Jakob Scheller, der alle Spieler an Bord hat, stellt klar: „Kempen verfügt über eine gefestigte Mannschaft, die uns bearbeiten wird. Im Vergleich zur jüngsten Begegnung könnte es durchaus die ein oder andere personelle Veränderung geben.“
Viele zufriedene Gesichter sieht man aktuell im Yayla-Sportpark in St. Tönis. Die Zweitvertretung des SC hat mit zwei Erfolgen die Erwartungen mehr als erfüllt. Wenn nun noch gegen Schlusslicht SV Mönchengladbach 10 nachgelegt wird, werden sich die Mienen noch weiter aufhellen. Dies ist auch die klare Ansage beim bisher nur einmal siegreichen CSV Marathon Krefeld vor der Partie gegen Türkiyemspor Mönchengladbach.