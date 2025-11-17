SV Thomasstadt Kempen setzt sich verdient gegen Dilkrath durch

Was für ein Tag für die Teams der Region. Der SV Thomasstadt Kempen gewinnt am 14. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 3, bei der DJK Fortuna Dilkrath, der CSV Marathon Krefeld beim 1. FC Viersen und die Reserve des SC St. Tönis sowie der TSV Bockum trotzen den Aufstiegskandidaten Sportfreunde Neuwerk und TuRa Brüggen jeweils einen Zähler ab. Da gehören dann die Siege des SSV Grefrath und VfR Fischeln schon eher in die Kategorie Normalfälle. Völlig aus dem Rahmen fiel nur der VfL Tönisberg, der gegen den Tabellenzweiten SpVg Odenkirchen schon nach 25 Minuten mit 0:4 im Hintertreffen lag, weshalb früh die Luft raus war.

Neuwerker Vorsprung schmilzt

Die Neuwerker bleiben trotz des Ausrutschers in St. Tönis auf Platz eins, doch der Vorsprung auf die Odenkirchener sowie den OSV Meerbusch beträgt nur noch ein Pünktchen. TuRa Brüggen verbleibt nach dem unplanmäßigen Unentschieden gegen Bockum auf Platz vier – da nutzte auch der 19. Saisontreffer von Nils Bonsels wenig –, während die Wickrather, wo zudem Torjäger Niek Gabriel Mäder, der bereits elf Mal traf, Rot sah, erst einmal völlig raus sind.

„Unverhoff kommt oft“, sagt der Volksmund und diese Redensart trifft in vollem Umfang auf den SV Thomasstadt Kempen zu. Nach längerer Durststrecke gewann der Neuling bei der DJK Fortuna Dilkrath durch einen Treffer von Eric Scheuren in der Nachspielzeit mit 3:2 und plötzlich sieht es am Tabellenende trotz der trüben Witterung wieder viel sonniger aus. Mitentscheidend in dieser Begegnung die 69. Minute, in der Dilkraths Keeper Elias Randerath nach Foul an Pascal Ulbricht die Gelb-Rote Karte sah.

Ebenfalls einen wichtigen Sieg, aber bei einer bei Weitem nicht so bedrohlichen Situation wie für die Kempener, verbuchte der VfR Fischeln beim 1. FC Mönchengladbach. Verlass beim VfR war wieder auf Torjäger Niklas Geraets. Aber auch der aus Willich gekommene Safer Erdogan, den viele für die Stammformation nicht auf der Rechnung hatten, sorgte mit einem Freistoßtreffer für sein fünftes Saisontor. Überflüssig eine Rote Karte gegen Abdulhadi Alamad in der Nachspielzeit.

SSV Grefrath muss sich strecken

Der SSV Grefrath musste sich gegen die überraschend starke Zweite des SC Union Nettetal schon mächtig strecken, um erneut als verdienter Gewinner den Platz zu verlassen. Gleich dreimal langte die Offensive des CSV Marathon Krefeld im Duell der Kellerkinder beim 1. FC Viersen hin und tütete den Dreier ein, weil auch die Defensive dieses Mal ohne Fehl und Tadel agierte.

Die Zweitvertretung aus St. Tönis führte gegen Neuwerk lange, nutzte aber die sich bietenden Konter nicht, um vorzeitig die Weichen zu stellen, und kassierte in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. Die Bockumer standen vor allen Dingen in der Endphase unter enormen Druck, wehrten sich ihrer Haut aber glücklich und bravourös.