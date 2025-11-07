 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht
Thomasstadt Kempen möchte in der Bezirksliga ein Zeichen setzen.
Thomasstadt Kempen möchte in der Bezirksliga ein Zeichen setzen. – Foto: Udo Hützen www.opaudo.de

SV Thomasstadt Kempen hofft gegen Grefrath auf den Befreiungsschlag

Bezirksliga, Gruppe 3: Das bringt der 13. Spieltag für die Krefelder Teams.

Schafft der VfR Fischeln den Schritt aus der Ergebniskrise? Diese Frage beschäftigt die Verantwortlichen an der Kölner Straße vor dem 13. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 3 am Freitagabend gegen den 1. FC Viersen. Der hat zuletzt, seit Stephan Houben als Trainer übernommen hat, gut zugelegt und ist drauf und dran, am Tabellenende den ganz unten stehenden Mönchengladbachern Klubs Türkiyemspor und SV 10 zu enteilen – beziehungsweise den Kontakt zu den Teams herzustellen, die vor einigen Wochen noch nicht in Reichweite waren. Die Fischelner gehören noch nicht dazu. Wobei die Betonung auf „noch“ liegt. Denn werden auch diese Punkte quittiert, dürfte sich die Lage zuspitzen, wovon keiner bei den Saisonplanungen des Vorjahresabsteigers ausgegangen war.

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
15:30

Heute, 20:00 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
20:00live

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:00

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
15:30live

Heute, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
19:45live

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:00

Heute, 20:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
20:00

So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
15:15live

Heute, 20:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
20:00live

Beunruhigend auf den drittletzten Abstiegsplatz zurückgefallen ist der SV Thomasstadt Kempen. Ob ausgerechnet gegen den Nachbarn SSV Grefrath der Befreiungsschlag gelingt, ist nach den vergangenen Eindrücken eher fraglich. Bei den Grefrathern fehlt neben Youngster Jan Klinkenberg weiter David Pries. Dafür ist die Sperre von Christopher „Pommes“ Claeren abgelaufen. Bei seiner Qualität spricht einiges dafür, dass er direkt wieder in die Startformation zurückkehrt.

Auch Marathon braucht Punkte

Wenig Hoffnung auf dringend benötigte Punkte darf sich auch der CSV Marathon Krefeld im Heimspiel gegen TuS Wickrath machen. Angespannt bis zum Äußeren bleibt die Personalsituation. Abgelaufen ist die Sperre von Almit Arapovic, ebenso die von Dario Krezic, der nach zweiwöchigem Heimaturlaub ebenfalls in den Kader zurückkehrt. Dafür fehlt nun nach Gelb-Rot Sebastian Peschel. „Der eine Abwehrspieler kommt, der andere geht“, kommentiert das Trainer Onur Özkaya leicht sarkastisch.

Der VfL Tönisberg sprüht unterdessen zwar nicht unbedingt den ganz großen Glanz aus, ist aber dennoch auf einem erfolgreichen Weg. Der soll, damit vorne die Favoriten nicht aus den Augen verloren werden, mit einem Sieg beim Aufsteiger SC Union Nettetal II fortgesetzt werden.

Bockum will zwingender werden

„Wir hätten vergangenen Freitag in Dilkrath noch drei Stunden spielen können, ohne ein Tor zu schießen“, resümiert Bockums Trainer Tino Reucher rückwirkend die jüngste Begegnung seiner Mannschaft. Damit ist die Problemzone der Truppe, nämlich die Offensive, in der der nach Gnadental abgewanderte Milos Jesic bitter vermisst wird, klar eingegrenzt. „Wir spielen meistens gut mit, fabrizieren in Dilkrath im Mittelfeld einen Fehlpass, kassieren das 0:1 und alle Vorsätze sind dahin“, führt er weiter aus. Nun kommt die Reserve des SC St. Tönis zum Prozessionsweg. Jannik Ott und Malte Latosinszky, der frühere St. Töniser, sind aus dem Urlaub zurück und verbreitern den aktuell ohnehin nicht kleinen Kader.

