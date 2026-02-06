SV Thomasstadt kann sich im Kellerduell Ruhe verschaffen

Gut in der Spur, auch jahresübergreifend, ist der CSV Marathon Krefeld. Deshalb fährt er als Favorit zur bedrohlich unten drin hängenden Zweitvertretung des SC Union Nettetal. Fritz Fiedler fehlt wegen einer Zahnoperation, die Emre Özkaya hinter sich hat und wieder dabei ist. Dies gilt weiterhin auch für Dario Krezic, dessen private Österreich-Veränderung noch nicht vollzogen ist.

Eine wichtige Heimbegegnung steht dem SV Thomasstadt Kempen ins Haus. Er erwartet im Duell der Neulinge, die beide wieder um den Klassenerhalt zittern müssen, die mittlerweile erheblich disziplinierter auftretende Mannschaft von Türkiyemspor Mönchengladbach. Bleiben nach dieser Partie die Punkte bei den Kempenern, können die nächsten Aufgaben erheblich gelassener angegangen werden.

