SV Thomasstadt kann sich im Kellerduell Ruhe verschaffen

Durch den 2:0-Sieg zum Rückrundenbeginn der Bezirksliga, Gruppe 3, hat sich der VfR Fischeln nicht nur auf Platz sieben vorgeschoben, sondern ist auf dem besten Weg, für den Rest der Saison in ein ruhiges Fahrwasser zu kommen. Trainer Jakob Scheller hat trotz seiner nicht unbedingt nachvollziehbaren Kündigung im Sommer alles im Griff.
Am Samstag, zur ungewöhnlichen Anstoßzeit um 19 Uhr, hat die Elf um den immer wichtiger werdenden Abdulhadi Alamad allerdings ein ganz dickes Brett zu bohren, denn es geht zur SpVg. Odenkirchen. Die hat im Aufstiegsrennen die Erwartungen bisher nicht erfüllt, was die Angelegenheit für die Fischelner aber nicht leichter macht. Sollte der VfR nur einen Zähler mit auf die Heimreise nehmen, wäre schon das nächste Erfolgserlebnis geschafft.
Davon ganz weit entfernt war vergangenen Sonntag der SSV Grefrath. Bei der Anzahl seiner Spieler im Laufe der Woche hat sich für Trainer Alexander Thamm in Sachen verletzter Spieler aber nur wenig geändert. Deshalb scheinen die Chancen, sich gegen den Spitzenreiter OSV Meerbusch mit seiner Offensivpower nur einigermaßen aus der Affäre zu ziehen, eher klein. Parallelen zu Grefrath sind beim VfL Tönisberg unverkennbar. Nun fällt Brian Dollen bis Saisonende aus, weil eine Schultereckgelenk-Verletzung mit Bänderabrissen eine OP dringend nötig macht. Dafür kann für die Partie gegen den TSV Bockum, der in der Vergangenheit so eine Art Lieblingsgegner war, aber mit Simon Kuschel gerechnet werden. Auch Daniel Franken ist wieder im Training. Neu gekommen ist von Bockum Valon Xhaferi, der in der Vergangenheit, wo auch immer, nirgendwo so richtig sesshaft wurde.
Mit einem auf vielen Positionen mit höherklassigen Akteuren veränderten Kader – unter anderem mit dem Ex-Uerdinger Kevin Weggen –, hat der 1. FC Viersen vergangene Woche den ersten Schritt getan, unten noch heraus zu kommen. Gegen die Reserve des SC St. Tönis soll nun der nächste folgen. Aber die Sportclub-Zweitvertretung hat gleich zu Beginn der Rückrunde beim 3:0 gegen Wickrath gezeigt, dass sie weiterhin nicht so einfach zu knacken ist.
Gut in der Spur, auch jahresübergreifend, ist der CSV Marathon Krefeld. Deshalb fährt er als Favorit zur bedrohlich unten drin hängenden Zweitvertretung des SC Union Nettetal. Fritz Fiedler fehlt wegen einer Zahnoperation, die Emre Özkaya hinter sich hat und wieder dabei ist. Dies gilt weiterhin auch für Dario Krezic, dessen private Österreich-Veränderung noch nicht vollzogen ist.
Eine wichtige Heimbegegnung steht dem SV Thomasstadt Kempen ins Haus. Er erwartet im Duell der Neulinge, die beide wieder um den Klassenerhalt zittern müssen, die mittlerweile erheblich disziplinierter auftretende Mannschaft von Türkiyemspor Mönchengladbach. Bleiben nach dieser Partie die Punkte bei den Kempenern, können die nächsten Aufgaben erheblich gelassener angegangen werden.
