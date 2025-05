SV Thomasstadt findet im Top-Duell nie wirklich ins Spiel

Wenn der Tabellenerste auf den -zweiten trifft, dann ist die Bezeichnung Gipfeltreffen schon eher geschmeichelt. So geschehen am 30. Spieltag der Kreisliga A, an dem der Spitzenreiter SC Union Nettetal II gegen den direkten Verfolger SV Thomasstadt Kempen einen lockeren 3:0 (1:0)-Sieg einfuhr. Damit steht die Elf von Trainer Marco Stenzel, die kommenden Sonntag zum Dritten Kaldenkirchen muss, kurz vor der Meisterschaft und dem Aufstieg. Die Thomasstädter, noch drei Zähler vor den Kaldenkirchenern, stehen im Heimspiel gegen die VSF Amern II eher vor einer leichteren Aufgabe.