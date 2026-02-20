SV Thomasstadt blickt optimistisch auf die Auswärtsfahrt nach Wickrath

Kempen hat eine komplizierte Aufgabe vor sich. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Spitzenreiter OSV Meerbusch eröffnet Freitagabend nach der einwöchigen Karnevalspause den dritten Rückrundenspieltag der Bezirksliga, Gruppe 3, gegen die Zweitvertretung des SC Union Nettetal. Ein Blick auf die Tabelle macht deutlich, wie die Rollen verteilt sind. Die Gastgeber um Torjäger Marc Rommel, dem früheren Nettetaler, sind gegen den Abstiegskandidaten, der aktuell etwas durchhängt, klar favorisiert. Dies gilt nicht für die Wickrather, die am Samstag den SV Thomasstadt Kempen erwarten. Der hat nämlich von den vergangenen drei Partie zwei gewonnen, während die Wickrather in der Phase es nur auf einen einzigen Zähler brachten. „Wir sind personell wieder gut aufgestellt und wollen das Bestmögliche für uns rausholen“, hört sich Kempens Trainer André Meier leicht optimistisch an.

Dies gilt nicht für Trainer Justin Müller vom VfL Tönisberg. Er sagt vor dem Gang zum Aufstiegsaspiranten Spfr. Neuwerk: „Wir sind nur Außenseiter. Doch müssen wir vernünftiger verteidigen als zuletzt, damit es weniger Gegentreffer gibt. Der Dreier vor vierzehn Tagen gegen Bockum hat uns gutgetan.“ Da die Partie am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen wird, braucht keiner Angst haben, dass das Flutlicht wie im Hinspiel ausfällt und der Gang in die Kabine verfrüht angetreten werden muss.

Auf Sieg eingestellt ist der VfR Fischeln in der Begegnung gegen Aufsteiger Türkiyemspor Mönchengladbach, der gleich wieder ganz unten drin hängt. Wieder im Training ist Ndrin Maloku. Kein Thema ist in dieser Saison mehr Milos Noczek. Einiges spricht dafür, dass Jannick Geraets nach seinem Kreuzbandabriss und einigen Einwechselungen von Beginn an mitmischt. Nicht mehr an Bord ist beim VfR Co-Trainer Markus Haep, zu Saisonbeginn aus Wevelinghoven an die Kölner Straße gekommen.

Wenn die Reserve des SC St. Tönis, bei der Ben Cedric Horst und Tom Berner wieder im Training sind, auch das Heimspiel gegen den 1. FC Mönchengladbach gewinnt, wäre das in Sachen Klassenerhalt ein weiterer wichtiger Schritt. Die Langzeitausfälle Alexander Opoku und Noel Diaz Feera Souto liegen weiter auf Eis.

Nicht erfolgreich in die Rückrunde gestartet ist bei zwei Niederlagen der SSV Grefrath. Allerdings waren die beiden Kontrahenten auch nicht von Pappe. Jetzt geht es ohne Aufstellungsprobleme zum TSV Bockum, der weiter das Tabellenende im Auge behalten muss. Er sorgte sich noch um Hendrik Holtz. Trainer Tino Reucher meint: „Wenn es keine Karnevalsausfälle gibt, bleibt es eventuell bei Holtz oder auch nicht. Zu Hause müssen wir unsere Punkte machen.“

Auch ohne den gesperrten Semih Cakir will der CSV Marathon Krefeld gegen die SpVg. Odenkirchen seine Siegesserie ausbauen. „Wir wollen weiter gewinnen, wobei der Gegner, wenn er erneut verliert, vorne erst einmal weg ist“, gibt CSV-Coach Onur Özkaya zu Protokoll.