SV Tattenhausen stellt Trainerteam neu auf – Schiedermeier und Hofmann von Mario Bachmeier · Heute, 08:23 Uhr · 0 Leser

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Tattenhausen – Der SV Tattenhausen reagiert auf die sportlich angespannte Situation im Abstiegskampf und nimmt eine Veränderung auf der Trainerposition vor. „Leider ist es uns gemeinsam mit Sepp Grabmair nicht gelungen, den großen Umbruch nach dem Abstieg erfolgreich zu gestalten. Die Verantwortung dafür liegt nicht allein beim Trainer. In der aktuellen Situation sehen wir jedoch die Notwendigkeit, einen neuen Impuls zu setzen, um unsere Ziele im Abstiegskampf zu erreichen“, erklärt Abteilungsleiter Patrick Bonnetsmüller.

Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Sepp Grabmair für seinen unermüdlichen Einsatz und sein Engagement in der laufenden Saison und wünscht ihm für seine private und sportliche Zukunft alles Gute. Übernommen wird das Amt nun von der SV Ostermünchen Legende, Bernd Schiedermeier. Mit ihm konnte der SV Tattenhausen einen ausgewiesenen Fußballfachmann gewinnen. Der 44-Jährige blickt auf eine erfolgreiche Spielerkarriere zurück und sammelte bereits als Trainer in der Bezirks- und Kreisliga wertvolle Erfahrung. Da er bereits seit Jahren freundschaftlich in Tattenhausen vernetzt ist und in der Tennis Herrenmannschaft der grün-weißen aktiv ist, kennt er zudem die Vereinsstruktur und Werte sehr gut.