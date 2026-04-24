SV Tattenhausen stellt Trainerteam neu auf – Schiedermeier und Hofmann

Tattenhausen – Der SV Tattenhausen reagiert auf die sportlich angespannte Situation im Abstiegskampf und nimmt eine Veränderung auf der Trainerposition vor.
„Leider ist es uns gemeinsam mit Sepp Grabmair nicht gelungen, den großen Umbruch nach dem Abstieg erfolgreich zu gestalten. Die Verantwortung dafür liegt nicht allein beim Trainer. In der aktuellen Situation sehen wir jedoch die Notwendigkeit, einen neuen Impuls zu setzen, um unsere Ziele im Abstiegskampf zu erreichen“, erklärt Abteilungsleiter Patrick Bonnetsmüller.
Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Sepp Grabmair für seinen unermüdlichen Einsatz und sein Engagement in der laufenden Saison und wünscht ihm für seine private und sportliche Zukunft alles Gute.
Übernommen wird das Amt nun von der SV Ostermünchen Legende, Bernd Schiedermeier. Mit ihm konnte der SV Tattenhausen einen ausgewiesenen Fußballfachmann gewinnen. Der 44-Jährige blickt auf eine erfolgreiche Spielerkarriere zurück und sammelte bereits als Trainer in der Bezirks- und Kreisliga wertvolle Erfahrung. Da er bereits seit Jahren freundschaftlich in Tattenhausen vernetzt ist und in der Tennis Herrenmannschaft der grün-weißen aktiv ist, kennt er zudem die Vereinsstruktur und Werte sehr gut.
Unterstützt wird Schiedermeier von Christian "Tschisn" Hofmann, welcher in der Vergangenheit als Cheftrainer maßgebliche, sportliche Erfolge mit dem Verein feiern konnte. Unter seiner Leitung gelang der Aufstieg von der A-Klasse bis in die Kreisliga. Mit seiner umfassenden Kenntnis der Mannschaft und seiner Erfahrung wird er dem neuen Cheftrainer unterstützend zur Seite stehen.
„Meinem Herzensverein helfe ich immer gerne“, betont der neue Co-Trainer.
Ein großer Dank geht an die beiden, die sofort ihre Bereitschaft erklärten und in dieser schweren sportlichen Situation das Ruder in die Hand nehmen.
Gleichzeitig richtet Abteilungsleiter Bonnetsmüller einen klaren Appell an die Mannschaft: „Nach dem Trainerwechsel steht nun die Mannschaft in der Pflicht, damit wir alles Nötige unternehmen, dass wir auch nächstes Jahr in der Kreisklasse spielen.“
Auch der neue Coach blickt voller Vorfreude auf die neue Aufgabe: „Ich freue mich, die Aufgabe beim SV Tattenhausen zusammen mit Tschisn in dieser wichtigen Phase zu übernehmen. Die Situation ist anspruchsvoll, aber ich bin überzeugt, dass in der Mannschaft genug Qualität und Zusammenhalt steckt, um die Klasse zu halten. Gemeinsam mit Tschisn, der den Verein und die Spieler bestens kennt, wollen wir jetzt alles reinwerfen, um in den verbleibenden Spielen die nötigen Punkte zu holen.“
Pressemeldung: SV Tattenhausen