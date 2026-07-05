SV Tasmania Berlin sichert sich den Turniersieg

Der 9. HWP-Cup bot den ca 200 Zuschauern spannende und umkämpfte Begegnungen. Am Ende setzte sich der SV Tasmania Berlin durch und gewann das Finale mit 1:0 gegen den SV Lichtenberg 47.
Den entscheidenden Treffer im Endspiel erzielte Shean Mensah in der 39. Spielminute und sicherte seiner Mannschaft damit den Turniersieg.
Im Spiel um Platz drei gewann der BFC Preussen mit 2:0 gegen den FSV Spandauer Kickers. Luca Romeo Butkovic brachte den BFC bereits in der 16. Minute in Führung, ehe kurz darauf das 2:0 den Endstand herstellte.
Bereits die Halbfinalspiele sorgten für viel Spannung. Zwischen dem BFC Preussen und dem SV Tasmania Berlin stand es nach der regulären Spielzeit 2:2. Im anschließenden Elfmeterschießen behielt Tasmania die Nerven und zog mit einem 6:4-Erfolg ins Finale ein.
Im zweiten Halbfinale setzte sich der SV Lichtenberg 47 deutlich mit 4:0 gegen den FSV Spandauer Kickers durch und komplettierte das Endspiel.
Endplatzierungen:
🥇 1. SV Tasmania Berlin
🥈 2. SV Lichtenberg 47
🥉 3. BFC Preussen
4. FSV Spandauer Kickers
Wir bedanken uns bei allen teilnehmenden Mannschaften, den Schiedsrichtern, Helferinnen und Helfern sowie den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern für einen gelungenen Turniertag.
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