SV Tasmania: Ajala-Alexis schockt den BFC Preussen

Beim traditionsreichen HWP-Cup auf dem Rasenplatz in Staaken-West setzt sich am Wochenende der Oberligist SV Tasmania Berlin. In einem spannenden Finalspiel bezwingt die Mannschaft aus Neukölln die Spandauer Kickers mit 2:1 und sichert sich damit verdient den Turniersieg. Zwei Tore von Neuzugang Ajala-Alexis im Halbfinale gegen Regionalligist BFC Preussen bringt das Finale

Bereits im Halbfinale sorgt Tasmania für ein Achtungszeichen. Gegen Regionalligist BFC Preussen bringt Ajala Alexis die Neuköllner früh in Führung. Zwar gelingt Mensah für die Preussen der Ausgleich, doch erneut ist es Alexis, der nach einem schnellen Gegenstoß für die Entscheidung sorgt. Preussen vergibt zuvor mehrere gute Chancen und läuft am Ende in einen klassischen Konter.

Im zweiten Halbfinale zeigen sich die Spandauer Kickers hochmotiviert und effektiv. Gegen den Berliner AK 07 trifft zunächst Sahin nach einer gelungenen Offensivaktion, ehe Uzan nach einem sauber vorgetragenen Konter über zwei Stationen das Ergebnis erhöht. Der BAK bleibt zwar bis zum Strafraum gefällig, lässt jedoch Zielstrebigkeit und Durchsetzungskraft vermissen.

Klarer Trostpreis für Preussen

Im Spiel um Platz drei lässt der BFC Preussen seinen Frust an einem erneut harmlosen BAK aus. Shean Mensah erwischt einen Sahnetag und schnürt innerhalb von 30 Minuten einen Dreierpack, ehe Abou-Chaker kurz vor dem Abpfiff den 4:0-Endstand herstellt. Der BAK wirkt zwar engagiert, bleibt aber einmal mehr ohne Durchschlagskraft.

Finale mit Drama und Aluminium

Das Endspiel entwickelt sich zu einer umkämpften Partie, in der Tasmania zunächst von einem kuriosen Eigentor der Gastgeber profitiert. Nach einem zu kurzen Abstoß rollt der Ball ins eigene Netz. Nur wenige Minuten später baut Amamoo die Führung der Neuköllner aus. Die Spandauer zeigen Moral: Sawallich verkürzt nach rund 35 Minuten, und kurz vor Schluss hat Jizzini per Kopf sogar den Ausgleich auf dem Kopf – der Ball knallt jedoch an die Latte. So bleibt es beim knappen, aber verdienten Sieg für Tasmania, das sich in diesem Turnier nicht nur kämpferisch, sondern vor allem spielerisch als reifste Mannschaft präsentiert.

