SV Tapfer 06 Leipzig startet bei Aufsteiger Kickers Markkleeberg

Spielerisch sieht der Cheftrainer seine Mannschaft vorbereitet: „Wir sind da guter Dinge, dass wir fußballerisch wissen, was zu tun ist – da sind wir echt auf der Höhe.“ Auch an den physischen Grundlagen wurde gearbeitet. „Fitnesstechnisch haben wir ebenfalls einiges gemacht“, sagt der Übungsleiter.

Zum Start in die Liga verweist Trainer Manuel Kurt Kienitz auf die Ungewissheit vor den ersten Partien: „Es ist immer schwierig, man weiß nicht genau, wo man steht.“ In den vergangenen Wochen absolvierte die Mannschaft mehrere Testspiele. „Wir haben hauptsächlich unterklassig getestet und das ordentlich gemacht“, erklärt der Coach. Aus diesen Partien nahm das Team positive Aspekte mit. „Wir konnten einige Abläufe offensiv gut durchspielen und haben Selbstvertrauen getankt“, berichtet Kienitz.

Der SV Tapfer spielt bereits länger in der Spielklasse als der Aufsteiger. Kienitz merkt dazu an: „Wir sind jetzt schon einen Ticken länger wieder in der Liga als Markkleeberg.“ Direkte Duelle gab es in den letzten Jahren nicht. „Wir haben eigentlich schon ewig nicht mehr gegeneinander gespielt, weil wir immer aneinander vorbeigelaufen sind: Wenn wir in der Landesklasse waren, waren die in der Landesliga – und andersrum“, erläutert der Trainer.

Diese Konstellation beeinflusst die Vorbereitung auf den Gegner. „Deswegen ist es so ein schwieriges Auswärtsspiel“, führt Kienitz aus und ergänzt: „Man weiß nicht genau, wo man steht, und kennt den Gegner kaum, sodass man nicht exakt weiß, was einen erwartet.“

Kickers 94 Markkleeberg absolvierte am 8. August 2026 das vorgezogene Spiel des 10. Spieltags beim Dresdner SC 1898 und siegte mit 1:0. Damit führt die Mannschaft mit 1:0 Toren die Tabelle an.

Mit Blick auf den Gastgeber äußert Kienitz: „Ich kenne das auch noch aus unserem ersten Jahr Landesliga, was jetzt Markkleeberg vor der Brust hat: Die spielen relativ befreit auf, denke ich, und haben auch schon einen Sieg im Rücken.“

Für das Aufeinandertreffen erwartet der Cheftrainer eine offene Begegnung. „Ich rechne mit einem knappen und auch torreichen Spiel“, sagt Kienitz. Eine defensive Ausrichtung schließt er auf beiden Seiten aus: „Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sich beide Mannschaften da hinten reinstellen werden.“ Auch der Aufsteiger werde voraussichtlich den Weg nach vorne suchen. „Das heißt, die wollen sich zu Hause auf gar keinen Fall einigeln, das kann ich mir nicht vorstellen“, meint Kienitz und fügt an: „Und wir wollen offensiv dagegenhalten. Deswegen mein Tipp: 3:2 für Tapfer."