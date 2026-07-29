 2026-07-28T09:36:08.541Z

Allgemeines

SV Suryoye Worms: Mit neuem Trainerteam Richtung Aufstieg

Neue sportliche Leitung +++ Zwölf Neuzugänge verstärken den Kader +++ Worms im FuPa-Sommercheck

von Johanna Rath · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Sueyoye Worms peilt in der kommenden Spielzeit den Sprung in die A-Liga an.
Der SV Sueyoye Worms peilt in der kommenden Spielzeit den Sprung in die A-Liga an. – Foto: Claus-Walter Dinger (Archiv)

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Eren Bagli
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Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.

Jonas Dik, sportlicher Leiter des SV Suryoye Worms, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.

Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?

"Die letzte Saison hatte ihre Höhen und Tiefen. Es gab einige starke Leistungen, aber auch Dinge, aus denen wir für die Zukunft lernen können."



Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein?

"Im sportlichen Bereich haben wir uns neu aufgestellt. Mit Marius Kurt als neuem Trainer und Thomas Kurt als Co-Trainer sowie Jonas Dik und Michael Önder in der sportlichen Leitung gehen wir mit viel Zuversicht in die neue Saison. Jonas Dik ist im Wormser Fußball bestens vernetzt und bringt wichtige Kontakte sowie seine Erfahrung ein. Gemeinsam mit Michael wollen sie die Mannschaft weiterentwickeln und die nächsten Schritte mit dem Verein gehen."


Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader?

"Zugänge

  • Christian Dik
  • Caner Bagli
  • Eren Bagli
  • Radwan Maho
  • John Neubecker
  • Liam Sahnen
  • Gabriel Önder
  • Armando Gobbo
  • Mohammed Amin Rastegar
  • Luca Önder
  • Etienne Güler
  • Rami Ajaj

Abgänge

  • Aday Kurt
  • Boti Abay"

Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaft und den Verein?

"Die Stimmung rund um die Mannschaft und den Verein ist aktuell sehr positiv. Durch die Veränderungen im Trainerteam, die neue sportliche Leitung und die vielen Neuzugänge ist eine große Aufbruchsstimmung entstanden."


Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?

"Unser Ziel ist es, am Ende der Saison einen Platz unter den ersten sechs Mannschaften zu erreichen und damit den Aufstieg zu schaffen."