SV Surwold verstärkt sich zur Rückrunde mit Steffen Deymann

Der 27-Jährige wechselt in der Winterpause vom SV Emmeln zur 1. Herrenmannschaft des SV Surwold.

Wechsel in der Winterpause Der SV Surwold hat für die Rückrunde personell nachgelegt. Steffen Deymann schließt sich in der Winterpause der 1. Herrenmannschaft an. Der 27-Jährige kommt vom SV Emmeln 1961 e. V. und soll das Team in der zweiten Saisonhälfte verstärken.

Erfahrung aus mehreren Stationen Deymann bringt nicht nur Erfahrung aus seiner Zeit beim SV Emmeln mit. In der Saison 2018/2019 lief er für die U23 II des VfL Sportfreunde Lotte auf, in der Spielzeit 2022/2023 stand er zudem beim Bezirksligisten SV Langen unter Vertrag.

Auf dem offiziellen Foto zur Vorstellung sind Trainer Marco Langen, Neuzugang Steffen Deymann und Teammanager Ulf Müntel (von links nach rechts) zu sehen.