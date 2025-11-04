SV Sulzemoos verabschiedet sich aus Spitzengruppe – Torspektakel in Ismaning

Türksport Garching übernimmt nach einem 4:1 in Karlsfeld die Tabellenführung, während der SV Sulzemoos erneut verliert. Tore satt gab es in Ismaning.

Nach zwei Niederlagen in Folge haben sich die Fußballer des SV Sulzemoos aus der Spitzengruppe der Kreisliga München 1 verabschiedet. Am Wochenende gab es eine Niederlage in Lohhof – mal wieder.

Bereits nach 40 Sekunden fiel das 1:0 für die Gastgeber. Ein Freistoß aus dem linken Halbfeld, schlechtes Abwehrverhalten inklusive Bogenlampe – und schon läuft man nach dem Eigentor von Maximilian Rothfuss einem Rückstand hinterher. In der Folgezeit sammelten die Sulzemooser mehr und mehr Spielanteile, sie blieben im letzten Drittel jedoch zu ungenau. Lohhof spielte immer wieder Diagonalbälle, die aber meist gut verteidigt wurden.

„The same procedure as every match in Lohhof!“ Lässt sich übersetzen mit: Jedes Jahr das Gleiche in Lohhof: Der SV Sulzemoos nimmt sich viel vor, doch die Punkte bleiben in Lohhof. Doch diesmal habe nur das Ergebnis nicht gestimmt, die Leistung sei in Ordnung gewesen, so SVS-Abteilungsleiter Markus Eisgruber.

Unmittelbar vor der Pause sah Rothfuss die Ampelkarte. Ausschlaggebend für die gelbe Karte war eine Beschwerde beim Schiedsrichter gewesen, dass der Lohhofer Torjäger Luan da Costa Barros schon vor einem Foul von Peter Heilig ein Foul begangen habe. Und bei der Ampelkarte – auch hier sei ein Foul von da Costa Barros gegen Peter Heilig vorausgegangen – traf Rothfuss mit seinem Tackling Ball und Gegner. In Überzahl machte da Costa Barros das 2:0 (58.).

Die zweite Ampelkarte gegen Peter Heilig (77.), der die Innverteidigerposition von Maximilian Rothfuss übernommen hatte, war auch keine glückliche Entscheidung des Schiedsrichters. Selbst die Lohhofer hätten dem Schiedsrichter signalisiert, dass Heilig kein Handspiel unterlaufen sei.

Selbst mit zwei Mann weniger bot sich Mehmet Ayvaz die Chance zum Anschlusstreffer, aber Lohhofs Torwart Michael Suck war zur Stelle. In der 86. Minute schuf Luan da Costa Barros mit seinem 16 Saisontor klare Verhältnisse.

Aufgrund des Spielverlaufes sei die Niederlage mindestens ein Tor zu hoch ausgefallen, so Eisgruber, „aber man muss leider sagen, dass wir momentan den Ergebnissen nach leider noch nicht ganz mit den Topteams mithalten können“. In der Tabelle ging‘s runter auf Rang fünf.

SC Grüne Heide – TSV Dachau 1865 II 6:3:

Die zweite Mannschaft des Landesligisten kassierte bereits die sechste Niederlag in Folge, sie setzt sich damit im Tabellenkeller schön langsam fest. „Das war ein gebrauchter Sonntag für unsere Mannschaft“, so Trainer Manuel Stangl nach dem Abpfiff.

Dabei begann es ganz gut für die Dachauer, die sich viel vorgenommen hatten. Stangls Mannschaft präsentierte sich zweikampfstark und spielte mutig nach vorne. Lohn: das 1:0 in der 13. Minute durch Leonardo Krstic. Doch dann stellten die Dachauer das Spiel ein, ließen sich in die Defensive drängen. Innerhalb von 15 Minuten kassierte der TSV 1865 drei Tore durch Moritz Kiener (25.) und zweimal Maximilian Ertl (41./43.). Zur zweiten Hälfte brachte Stangl neue Kräfte, doch der Erfolg blieb aus. Stattdessen mussten die Gäste zwei weitere Gegentreffer durch Moritz Kiener (67./70.) hinnehmen. Immerhin: Die Dachauer erzielten durch Oracio Battah (72.) und Leonardo Kristic (81.) noch zwei Treffer zum 5:3. Den Schlusspunkt markierte Vierfachtorschütze Kiener in der 87. Minute. Da war Dachau nach der Ampelkarte für Tufan Tetik schon in Unterzahl (84.).

TSV Eintracht Karlsfeld II – Türkspor Garching 1:4:

In einem intensiven Kreisligaspiel verlangten die Karlsfelder den noch ungeschlagenen Gästen aus Garching sehr viel ab. Die Führung war möglich, als eine abgefälschte Flanke knapp am Pfosten vorbeistrich. Kurz darauf traf aber der Tabellenführer: Nach einem weiten Einwurf netzte Uros Mirkovic aus dem Rückraum zum 0:1 ein (17.). Nur wenige Minuten später bestrafte Türksport einen schnellen Umschaltmoment mit dem 0:2 durch Abdulhamit Zorlu (25.). Karlsfeld blieb zwar im Spiel und traf aus der Distanz den Pfosten, doch die Garchinger blieben eiskalt: Akif Abasikeles köpfte kurz vor der Pause zum 0:3 ein (41.).

Nach Wiederbeginn drängte Karlsfeld auf den Anschluss. Die Mannschaft von Trainer Fabian Porsch kontrollierte das Geschehen und erspielte sich mehrere Großchancen, doch die Chancenverwertung blieb das große Manko. Stattdessen konterte Garching erneut und erhöhte durch Abasikeles auf 0:4 (68.). Erst in der Schlussphase gelang Jasper Zipf nach einem eigenen Umschaltmoment der Ehrentreffer (83.). Die Eintracht-Zweite zeigte eine starke Leistung, doch der Gegner war an diesem Tag einfach effizienter.

TSV Arnbach – SV Olympiadorf 2:3:

Mutig spielen, lange die Null halten und eine der Chancen nutzen – das war der Plan des TSV Arnbach gegen das Spitzenteam SV Olympiadorf. Der Start verlief aus TSV-Sicht allerdings denkbar schlecht: Bereits nach vier Minuten nutzten die Gäste eine Lücke auf der linken Abwehrseite. Emre Altunay vollendete den Angriff zum 0:1. Nur wenig später erhöhte Farid Tovi per Kopf nach einer Ecke auf 0:2 (15.). Doch danach fand Arnbach ins Spiel, übernahm zunehmend die Kontrolle und wurde dafür belohnt: Felix Obeser veredelte eine sehenswerte Einzelaktion mit dem Anschlusstreffer (38.).

Nach dem Seitenwechsel blieben die Arnbacher die klar dominierende Mannschaft – trotz des schwer bespielbaren Rasens. Spätestens nach der gelb-roten Karte gegen den Torschützen Altunay lag der Ausgleich in der Luft. Die beste Chance hatte Obeser, der freistehend das 2:2 verpasste. Im direkten Gegenzug stellte Benjamin Quattara auf 1:3 (70.). Nur vier Minuten später brachte Arnbachs spielender Interimstrainer Florian Mayr sein Team mit einem Volley-Traumtor aus rund 20 Metern wieder heran, der Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen. Bitter: TSV-Torhüter Florian Gazdag prallte früh im Spiel in die Bande und musste am Knie genäht werden. Möglicherweise wurden auch Bänder in Mitleidenschaft gezogen.

Das Spiel SV Weichs gegen Moosach-Hartmannshofen wurde am Sonntag abgesagt. Die beiden Mannschaften treffen am heutigen Dienstag beim TSV Moosach aufeinander, das Heimrecht wurde getauscht. Spielbeginn ist um 20 Uhr.