SV Sulzemoos fährt Sieg ein – Arnbach-Coach Steininger verabschiedet sich nach drei Jahren

SV Sulzemoos – FSV Harthof 4:1: Letzter Spieltag, kein Team in eine Auf- oder Abstiegsentscheidung involviert – da kann man es auch locker angehen lassen. Dachten sich die Gäste vom FSV Harthof, die am Abend vor dem Spiel den Saisonabschluss feierten. Die Münchner reisten angeschlagen und ohne Torhüter nach Sulzemoos. Dennoch entwickelte sich ein flottes Duell mit einigen Chancen. Eine davon nutzte Yunis Abu Zeina zum 0:1 (13.). Eine Heimniederlage am letzten Spieltag wollten die Sulzemooser allerdings unbedingt vermeiden. Auch wenn über weite Strecken die Konsequenz im Spiel fehlte, meldete sich der SVS noch vor der Pause zurück. Mehmet Ayvaz traf per Elfmeter zum Ausgleich (39.), ehe Niklas Keller in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das Spiel drehte. Nach dem Seitenwechsel durfte sich dann noch einmal Ayvaz feiern lassen. Der SVS-Torjäger erzielte mit seinem 23. Saisontor das 3:1 (68.). Sieben Minuten später markierte Chris Wagenpfeil den 4:1-Endstand.

Die Entscheidungen, was Titel, Auf- und Abstieg betrifft, waren in der Fußball-Kreisliga München 1 schon vor dem letzten Spieltag gefallen. Zum Abschluss der Saison 2024/25 gab es für die Mannschaften aus dem Landkreis Dachau nur einen Sieg. Der SV Sulzemoos schlug den FSV Harthof klar.

VfR Garching II – Karlsfeld II 2:2: Zwischen den zweiten Mannschaften der Landesligisten aus Garching und Karlsfeld entwickelte sich ein müder Sommerkick. Das war im Interesse der Gäste, die verletzungsfrei durch das letzte Spiel vor der anstehenden Relegation kommen wollten. Weil Garching passiv spielte, hatte die Eintracht viel Ballbesitz – und auch Chancen. Für die Führung benötigte sie aber eine Standardsituation und Mithilfe des Gegners. Die Garchinger klärten eine Ecke zu kurz in Richtung von Thomas Weiß, der per Fallrückzieher zum 0:1 traf (9.).

Wenn Garching gefährlich wurde, dann nach Ballverlusten der Karlsfelder. Davon gab es einige – unter anderem in der 14. Minute. Marco De Simone bestrafte dies mit dem Ausgleich. Noch vor der Pause legten die Karlsfelder aber erneut vor. Mal wieder war es Jonas Kuhn. Der Torjäger traf nach einem Ball hinter die Kette zum 2:1 (32.). In der Folge ließ die Eintracht allerdings zu viele gute Chancen liegen. Garching blieb im Spiel und traf in der 75. Minute durch Amar Kovacevic zum 2:2.

„Unsere Prio liegt auf der Relegation am Mittwoch“, betonte Eintracht-Trainer Fabian Porsch.

Dachau 1865 II – SpVgg Erdweg 2:2: Beide Teams wollten den letzten Spieltag vernünftig über die Bühne bringen. Die Erdweger, weil sie sich in ihrem letzten Spiel auf der Kreisliga-Bühne noch einmal gut präsentieren wollten. Für die Dachauer ging es darum, vor der anstehenden Relegation Selbstvertrauen zu tanken – allerdings ohne das letzte Risiko, um Verletzungen zu vermeiden. In der ersten Hälfte passierte wenig. Nach dem Seitenwechsel ließen es die Dachauer zunächst etwas zu locker angehen. Sie boten Erdweg im Mittelfeld zu viel Raum – und das nutzten die Gäste aus. Christoph Steuer (51.) und Michael Dietl (58.) sorgten für eine 2:0-Führung. Erdweg stand kurz vor einem Happy End. Doch wie so oft in dieser Saison gab der Tabellenvorletzte eine Führung aus der Hand. Nicolas Walz erzielte zunächst den Anschlusstreffer (67.), ehe er in der 90. Minute den 2:2-Endstand markierte. Jetzt entscheidet sich in der Relegation, ob die 65-Zweite den Erdwegern in die Kreisklasse folgen muss.