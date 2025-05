SV Sulzbach: Mit Sascha Helmberger in die Zukunft

Der 34-jährige Helmberger ist im Verein freilich kein Unbekannter. Bereits in der Vergangenheit war er als Spieler sowie als Interimstrainer für den damaligen Bezirksligisten im Einsatz und sammelte dabei wichtige Erfahrungen auf höherem Niveau. Zudem führte er zuletzt die zweite Mannschaft erfolgreich von der B-Klasse in die A-Klasse und bewies dabei nicht nur sportliches Know-how, sondern auch Führungsqualitäten.



Aktuell steht Helmberger kurz vor dem Abschluss seiner B-Trainerlizenz, die ihm zusätzliche Möglichkeiten im taktischen und methodischen Bereich eröffnen wird. Der Verein setzt große Hoffnungen in den neuen bzw. alten Coach. „Mit Helmberger haben wir jemanden, der den Verein zu 100 Prozent kennt, unsere Philosophie mitträgt und das nötige Fachwissen mitbringt, um unsere Ziele umzusetzen“, so Vorstand Mario Zeitler.



Torwarttrainer Moritz Böhmer bleibt dem Verein weiterhin erhalten und wird auch unter Helmberger für die Entwicklung der Keeper zuständig sein – ein wichtiges Zeichen für Kontinuität im Trainerteam. Gesucht wird derzeit noch ein spielender Co-Trainer, der sowohl auf als auch neben dem Platz Verantwortung übernimmt und das neue Trainerteam vervollständigt.



Der SV Sulzbach stelle mit dieser Neuausrichtung die Weichen für eine nachhaltige sportliche Zukunft, erklärt Abteilungsleiter Dominik Schmidl. „Wir wollen langfristig an frühere Erfolge anknüpfen und uns zukunftsorientiert neu positionieren“, betont unterdessen die Vereinsführung. Mit Sascha Helmberger an der Seitenlinie soll der nächste Schritt in diese Richtung erfolgen.