SV Sulmetingen unterliegt erneut - 0:1 gegen Uttenweiler

In einer schwachen Begegnung, bei der man beiden Mannschaften anmerkte, dass es um nichts mehr geht, musste der SVS die fünfte Niederlage in Folge hinnehmen.

In der zweiten Hälfte hatte die Heimelf mehr Spielanteile, ohne jedoch zu überzeugen. Nach einer Ecke von Kapitän Florian Werz kam Timo Herre aus kurzer Entfernung zum Kopfball, den Gästekeeper Philipp Keckeisen mit einem Reflex noch stark von der Linie kratzte. Dem Ausgleich durch Max Maurer versagte der Schiedsrichter wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung die Anerkennung (70.). In der Schlussphase drängte die Heimelf die Gäste zwar in die Defensive, konnte sich aber kaum zwingende Chancen erarbeiten. Einen Schuss von Michael Stöferle aus 18 Metern konnte Keckeisen abwehren, so dass es beim knappen Auswärtssieg blieb.