SV Sulmetingen setzt sich beim FV Rot durch

Beide Mannschaften starteten engagiert in die Partie, wobei Rot nach zuletzt vier Niederlagen besonders auf den ersten Befreiungsschlag hoffte. Doch es waren die Gäste aus Sulmetingen, die die entscheidenden Akzente setzten. In der 33. Minute traf Frank Brehm zur Führung für die Gäste und brachte den Gastgeber damit noch mehr unter Druck.

Nach der Pause erwischte Sulmetingen erneut den besseren Start. Fabio Dehler erhöhte in der 50. Minute auf 2:0 und stellte damit die Weichen endgültig auf Auswärtssieg. Rot versuchte zwar noch einmal zurück ins Spiel zu finden, konnte jedoch keine zwingenden Chancen mehr herausspielen.

Mit diesem Erfolg steht Sulmetingen nun bei sieben Punkten aus fünf Spielen und hat sich vorerst ins Tabellenmittelfeld geschoben. Der FV Rot hingegen bleibt nach fünf Partien ohne Punktgewinn Tabellenletzter und steckt bereits früh in der Saison in akuter Abstiegsgefahr.