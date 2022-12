SV Sulmetingen schlägt FV Ravensburg 2 mit Last Minute Treffer 2:1

Einen abermals großen Fight mit Happy End zeigte der SVS gegen den spielstarken und favorisierten Gegner aus Ravensburg. Neben Spielertrainer Jan Deiss (gelb-rot Sperre) fehlten bei der Heimelf aufgrund von Verletzungen, Krankheit oder privater Termine weitere 6 Spieler. Trotz eines anderweitigen Termins sprang daher erneut der Meister-Spielertrainer Heiko Gumper ein, der der Abwehr die notwendige Stabilität verlieh und zudem noch ein sensationelles Tor erzielte.

Die Gäste hatten über die gesamte Spielzeit mehr Spielanteile, taten sich aber schwer, zu klaren Abschlussaktionen zu kommen. Die Heimelf war wieder sehr präsent, setzte ihrerseits regelmäßig Nadelstiche und kam auch zu guten Chancen. Die erste Möglichkeit des Spiels vergab Frank Brehm in der 14. Minute. Seinen Schuss aus halbrechts konnte Gästekeeper Kevin Kraus mit einer starken Parade gerade noch zur Ecke abwehren. Auf der anderen Seite kam der agile Robin Hettel aus 10 Metern zum Abschluss, der aber noch von der SVS-Abwehr geblockt werden konnte (30.). Ein Schuss von Moritz Hartmann aus 14 Metern zentral auf SVS-Torwart Marco Pohl konnte dieser ohne größere Probleme abwehren, der Nachschuss von Hettel ging übers Tor (43).

Die erste Möglichkeit nach der Pause hatten wieder die Gäste. Jonathan Merk zielte mit links aus 12 Metern aber deutlich daneben (48.). Nach schönem Zuspiel von Albert Gashi kam Frank Brehm für den SVS freistehend aus spitzem Winkel zum Abschluss, aber auch sein Schuss landete knapp neben dem Tor (58.). In der Folge erhöhten die Gäste den Druck und nach einem schönen Spielzug musste SVS Keeper Pohl am 16er kurz vor Robin Hettel retten (64.). Das 0:1 fiel dann nur wenig später in der 67. Minute. Nach einem Zweikampf im SVS-Strafraum zwischen Hettel und Brehm ging dieser zu Boden. Trotz Protesten der Heimelf ließ der Schiedsrichter weiterspielen und Hettel erzielte mit einem schönen Abschluss aus 8 Metern in den Winkel die zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung. Brehm hatte sich beim Sturz an der Schulter verletzt, musste länger behandelt und ausgewechselt werden. Was danach folgte werden vor allem die Zuschauer der Heimelf noch länger in Erinnerung behalten. Nachdem der Schiedsrichter das Spiel wieder freigegeben hatte, sah Heiko Gumper beim Anstoß, dass Gäste-Keeper Kraus etwas weit vor seinem Tor stand, erfasste die Situation blitzschnell und erzielte mit einem fulminanten Schuss direkt vom Anstoß über die verdutzte FV-Abwehr und den Torhüter hinweg den 1:1 Ausgleich (70.).