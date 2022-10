SV Sulmetingen schlägt Dotternhausen mit 2:1 (1:1)

Die Heimelf konnte nicht ganz an die starken Leistungen der letzten Wochen anknüpfen, kam aber dennoch zu einem knappen und wichtigen Heimsieg gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

In der ersten Halbzeit waren die Gäste des bessere Team, gewannen mehr Zweikämpfe und konnten sich auch die Mehrzahl an Torchancen erspielen. Die erste Aktion hatte aber der SVS in der 2. Minute. Nach Vorlage von Frank Brehm wurde ein Abschlussversuch von Timo Herre aus 10 Metern aber noch von der SVD-Abwehr geblockt. Auf der Gegenseite kam der immer gefährliche Daniel Zobel zum Abschluss, traf den Ball aber nicht richtig (3.). Derselbe Spieler erzielte dann in der 10. Minute nach Flanke von Connor Hertrich aus kurzer Entfernung das 0:1. Wieder Zobel hatte in der 35. Minute erneut eine Möglichkeit, traf den Ball aber nicht richtig. Der SVS tat sich schwer, ins Spiel zu finden und benötigte ein Eigentor, um zum Ausgleich zu kommen. Eine Flanke von Yannick Werz lenkte SVD-Abwehrspieler Robin Lorch, bedrängt von Timo Herre, in der 39. Minute aus kurzer Entfernung zum 1:1 ins eigene Tor.