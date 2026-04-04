SV Sulmetingen schiebt sich auf Platz vier vor

Der VfB Gutenzell hat sich mit einem reifen Heimsieg ewtas Luft verschafft und ist bis auf zwei Punkten an Uttenweiler herangerückt. Jonas Brose erzielte in der 45. Minute das 1:0, Tobias Hochdorfer erhöhte in der 85. Minute, Fabian Schmid traf in der Nachspielzeit (90.+2) zum 3:0. Gutenzell steht damit bei 30 Punkten auf Rang 12, Uttenweiler bleibt mit 32 Zählern Elfter und warten inzwischen schon seit sechs Spielen auf den nächsten Dreier. ---



Was sich früh andeutete, wurde für Krauchenwies zu einem bitteren Abend: Manuel Leiendecker brachte Steinhausen in der 21. Minute in Führung, David Freisinger erhöhte in der 47. und 71. Minute auf 0:3, ehe Valentin Bok in der 75. Minute kurz Hoffnung weckte. Doch David Freisinger stellte in der 81. Minute den alten Abstand wieder her, Max Wanner setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 1:5. Krauchenwies bleibt mit 37 Punkten Achter, während Steinhausen mit nun 28 Punkten auf Rang 13 ein starkes Lebenszeichen im Abstiegskampf sendet.

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Dieses Spiel kippte mehrfach und dann noch einmal ganz spät: Eric Schwarz brachte Hundersingen in der 4. Minute in Führung, Dennis Heiss erhöhte in der 12. Minute auf 0:2, ehe Manuel Münst in der 21. Minute verkürzte. Als Nicolas Zell in der dritten Minute der Nachspielzeit das 2:2 erzielte, schien Ringschnait einen Punkt gerettet zu haben, doch Julian Störkle traf nur eine Minute später zum 2:3. Ringschnait bleibt trotz der Niederlage mit 55 Punkten Dritter, Hundersingen steht mit 35 Zählern auf Rang.

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Sulmetingen erledigte seine Aufgabe zunächst wie erwartet, geriet in der Schlussphase aber doch noch einmal unter Druck. Fabian Scheck traf in der 10. Minute zum 1:0, Fabian Gapp legte in der 22. Minute das 2:0 nach, ehe Muhammed Manneh in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch auf 2:1 verkürzte. Der Anschlusstreffer kam jedoch für die Gäste zu spät und änderte nichts mehr am Sieg des SVS. Der SV Sulmetingen springt mit 40 Punkten auf Rang fünf, während der FV Rot mit 10 Punkten weiter Letzter bleibt.

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Der Tabellenführer blieb auch im 24. Saisonspiel ungeschlagen, musste aber im Derby noch den späten Ausgleich hinnehmen. Fabian Baur brachte Hohentengen in der 10. Minute in Führung, Lasse Trenkmann glich in der 24. Minute aus. Max Schuler drehte die Partie dann in der 44. Minute für Mengen, ehe David König in der vierten Minute der Nachspielzeit doch noch das 2:2 erzwang. Mengen führt die Liga mit 62 Punkten weiter an, Hohentengen bleibt mit 41 Zählern Vierter und darf den Punktgewinn beim Primus als Ausrufezeichen verbuchen.

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Im direkten Kellerduell hat Eberhardzell die Partie für sich entschieden und Blönried auf Distanz gehalten. Frank Forstenhäusler (23.), Jonas Sproll (25.) und Leon Schmid (38.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse, Leon Schmid erhöhte in der 52. und 73. Minute weiter, während Samuel Maier in der 66. Minute und Marcel Gentner in der Nachspielzeit (90.+1) für Blönried trafen. Eberhardzell verbessert sich auf 22 Punkte (Rang 15), Blönried bleibt mit 17 Punkten auf Platz 16.

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Für den FV Bad Saulgau 04 wird die Lage immer ernster, weil auch dieses Heimspiel ohne Ertrag blieb. Der SV Ochsenhausen konnte die Partie erst spät für sich entscheiden, durch Treffer von Lucas Schmidt in der 66. Minute und Jason Natterer in der 78. Minute. Mit nun 35 Punkten rückt Ochsenhausen auf Rang neun vor, Bad Saulgau bleibt mit 14 Punkten Vorletzter und muss im Abstiegskampf dringend Antworten finden.

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Kirchberg blieb in Ertingen geduldig und nutzte seine Chancen in der zweiten Hälfte konsequent. Arian Horvath traf in der 54. Minute per Foulelfmeter zum 0:1, Lukas Kohler erhöhte in der 60. Minute auf 0:2. Der TSV verbessert sich auf 39 Punkte und Platz sieben, während Ertingen mit 23 Punkten auf Rang 14 bleibt und weiter mitten im Abstiegskampf steckt.

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Ummendorf hat mit einem klaren Sieg gegen einen direkten Konkurrenten ein starkes Signal im Aufstiegsrennen gesetzt. Stefan Kärcher traf in der 16. und 71. Minute, Julian Haug erhöhte in der 44. Minute, Mats Engelhart machte in der 69. Minute das 3:0, Maximilian Marquardt setzte in der 81. Minute den Schlusspunkt; zusätzlich schwächte sich Sigmaringen durch die Gelb-Rote Karte gegen Robert Henning in der 43. Minute selbst. Ummendorf steht nun bei 60 Punkten auf Rang zwei, Sigmaringen bleibt mit 40 Zählern Sechster und kassierte einen empfindlichen Dämpfer.

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Im Nachholspiel des 19. Spieltags hat der SV Sulmetingen mit einem späten 2:1 gegen die SGM Blönried/Ebersbach seinen Lauf fortgesetzt. Die Gäste gingen zunächst durch Emil Angerer in der 19. Minute in Führung, ehe Fabian Scheck in der 31. Minute ausglich und Manuel Pohl in der 90. Minute doch noch den Heimsieg besorgte. Damit springt Sulmetingen auf 43 Punkte und festigt Rang vier, während Blönried mit 17 Punkten auf Platz 16 bleibt und einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf liegen lässt.

--- Heute, 15:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller TSV Kirchberg/Iller SV Ochsenhausen Ochsenhausen 15:00 live PUSH

Am Ostermontag steht das Derby zwischen dem TSV Kirchberg und dem SV Ochsenhausen an. Kirchberg kann mit einem zusätzlichen Sieg im Nachholspiel seine Position im oberen Mittelfeld deutlich verbessern, Ochsenhausen würde mit einem Erfolg weiter nach oben klettern.



Im Nachholspiel des 19. Spieltags hat der SV Sulmetingen mit einem späten 2:1 gegen die SGM Blönried/Ebersbach seinen Lauf fortgesetzt. Die Gäste gingen zunächst durch Emil Angerer in der 19. Minute in Führung, ehe Fabian Scheck in der 31. Minute ausglich und Manuel Pohl in der 90. Minute doch noch den Heimsieg besorgte. Damit springt Sulmetingen auf 43 Punkte und festigt Rang vier, während Blönried mit 17 Punkten auf Platz 16 bleibt und einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf liegen lässt.---





