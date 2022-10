SV Sulmetingen gewinnt Derby bei der TSG Ehingen 2:1

Nicht einmal 15 Kilometer sind es vom Sportheim des SV Sulmetingen bis zum Stadion nach Ehingen. Obwohl zwei unterschiedliche Bezirke und Stadt gegen Dorf kann man daher sehr wohl von einem Derby sprechen, das der SVS gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten verdient mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Vor zahlreichen aus Sulmetingen angereisten Anhängern waren bei einigen SVSlern zudem geradezu "heimische" Gefühle im Spiel. Spielertrainer Jan Deiss als waschechter Ehinger trat viele Jahre für die TSG gegen das Leder, Thomas Stöferle und Marco Hagel wohnen in Ehingen und auch Stand-by Spieler Heiko Gumper, langjähriger Erfolgs-Spielertrainer der schwarz-gelben, reiste aus dem 8 Kilometer entfernten Allmendingen an, um für seinen SVS ein weiteres mal - erfolgreich - die Kickschuhe zu schnüren.

Die Gäste erwischten einen guten Start und gingen bereits in der 10. Minute in Führung. Eine Ecke von Gumper wurde zunächst abgewehrt. Den Abpraller machte Fabio Dehler aber wieder scharf und brachte das Leder zu Jan Deiss, der mit links aus 8 Metern einnetzte. In der Folge war der SVS die deutlich gefährlichere Mannschaft und verpasste es mehrfach, die Führung auszubauen. In der 12. Minute kam Max Maurer aus 12 Metern mit links zum Abschluss, Keeper Patrick Vonnier wehrte zur Ecke ab, die nach einer Kopfballbogenlampe von Deiss abermals vom Torwart der TSG geklärt wurde. Zwischen der 18. und 28. Minute kam SVS Angreifer Frank Brehm dreimal zum Abschluss. Zwei Schüsse aus halbrechts gingen deutlich vorbei, ein Kopfball nach Flanke des wieder sehr laufstarken Manuel Pohl verfehlte das Gehäuse um einen guten Meter. Der Heimelf gelang mit dem ersten Torschuss der Ausgleich. Nach Zuspiel von Elias Madarac hämmerte Torjäger Valentin Gombold das Leder aus 16 Metern per Direktabnahme trocken in die Maschen zum 1:1 (33.). Der SVS reagierte prompt und ging bereits in der 36. Minute erneut in Führung. Vonnier konnte einen 20 Meter Linksschuss von Jan Deiss nur abklatschen. Max Maurer war zur Stelle und erzielte ebenfalls mit links aus 6 Metern das 1:2. Derselbe Spieler legte nur kurze Zeit später quer auf Deiss, der aus 10 Metern zum Abschluss kam, den ein Verteidiger aber noch vor der Linie klären konnte (40.).