SV Sulmetingen: Franz Leicht folgt unerwartet auf Thomas Lemke

Beim SV Sulmetingen gibt es einen Wechsel auf der Trainerbank. Nach nur einer Saison endet die Amtszeit von Thomas Lemke an der Seitenlinie des Bezirksligisten – aus gesundheitlichen Gründen, wie der Verein mitteilt. „Tom hat in seinem Jahr bei uns hervorragende Arbeit geleistet: Nach dem Abstieg aus der Landesliga musste er einen gewissen Umbruch managen und hat unsere Mannschaft souverän in die Aufstiegsrunde geführt“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Dort beendete der SV Sulmetingen die Spielzeit mit 17 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz.