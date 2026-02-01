SV Sulmetingen: "Abschneiden der Mannschaft bewerte ich als sehr gut" FuPa-Teamcheck: SV Sulmetingen zwischen Systemwechsel, Stabilität und Ambition von Matthias Kloos · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Halder

Der SV Sulmetingen hat sich in der Bezirksliga Oberschwaben etabliert und spielt eine solide Saison. Trainer Franz Leicht spricht über taktische Weiterentwicklung, defensive Stabilität, offensive Fortschritte und klare Ziele. Auf Rang fünf will das Team seine Entwicklung in der Liga bestätigen.

Taktische Vielfalt und Fitness als Leitplanken



In der Vorbereitung setzt der SV Sulmetingen klare Schwerpunkte. „Im Mittelpunkt der aktuellen Vorbereitungsphase stehen neben der Verbesserung der körperlichen Fitness insbesondere die Weiterentwicklung unserer taktischen Systeme“, erklärt Franz Leicht. „Ziel ist es, vor allem im eigenen Ballbesitz variabler und damit für den Gegner weniger ausrechenbar zu agieren.“ Sehr gute Saisonbilanz nach anfänglicher Findung



„Das Abschneiden der Mannschaft bewerte ich insgesamt als sehr gut. Wir haben uns insbesondere in der Defensive deutlich weiterentwickelt und präsentieren uns dort mittlerweile sehr stabil. Parallel dazu konnten wir auch im Offensivspiel spürbare Fortschritte erzielen und spielen inzwischen einen insgesamt ansprechenden und effektiven Fußball.“





Ein zentraler Punkt der Entwicklung war die Umstellung des Spielsystems. „Die Implementierung des neuen Spielsystems konnte schneller als erwartet erfolgreich umgesetzt werden“, betont der Trainer. Offensive nach Abgang stabilisiert



Probleme habe es nur punktuell gegeben. „Nach dem Abgang von Dominik Martin rechneten wir mit Problemen in der Offensive, das haben wir aber inzwischen gut gelöst“, erklärt Leicht.



