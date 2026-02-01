SV Sulmetingen: "Abschneiden der Mannschaft bewerte ich als sehr gut"

Der SV Sulmetingen hat sich in der Bezirksliga Oberschwaben etabliert und spielt eine solide Saison. Trainer Franz Leicht spricht über taktische Weiterentwicklung, defensive Stabilität, offensive Fortschritte und klare Ziele. Auf Rang fünf will das Team seine Entwicklung in der Liga bestätigen.
Taktische Vielfalt und Fitness als Leitplanken
In der Vorbereitung setzt der SV Sulmetingen klare Schwerpunkte. „Im Mittelpunkt der aktuellen Vorbereitungsphase stehen neben der Verbesserung der körperlichen Fitness insbesondere die Weiterentwicklung unserer taktischen Systeme“, erklärt Franz Leicht. „Ziel ist es, vor allem im eigenen Ballbesitz variabler und damit für den Gegner weniger ausrechenbar zu agieren.“
Sehr gute Saisonbilanz nach anfänglicher Findung
„Das Abschneiden der Mannschaft bewerte ich insgesamt als sehr gut. Wir haben uns insbesondere in der Defensive deutlich weiterentwickelt und präsentieren uns dort mittlerweile sehr stabil. Parallel dazu konnten wir auch im Offensivspiel spürbare Fortschritte erzielen und spielen inzwischen einen insgesamt ansprechenden und effektiven Fußball.“
Offensive nach Abgang stabilisiert
Probleme habe es nur punktuell gegeben. „Nach dem Abgang von Dominik Martin rechneten wir mit Problemen in der Offensive, das haben wir aber inzwischen gut gelöst“, erklärt Leicht.
Ziele zwischen Bestätigung und Entwicklung
Mit Blick auf die Rückrunde formuliert der Trainer klare Ziele: „Aktuell belegen wir den 5. Tabellenplatz und präsentieren uns dabei mit einem ansehnlichen und attraktiven Fußball. In der Rückrunde gilt es, diese Entwicklung zu bestätigen, die gezeigten Leistungen zu stabilisieren und die vorhandenen Potenziale konsequent weiter auszuschöpfen."
Im Kader des SV Sulmetingen wird es keine Veränderungen geben.
Klare Prognose für den Titelkampf
Im Rennen um die Meisterschaft sieht Leicht einen eindeutigen Favoriten. „Meister wird Mengen. Nach hinten wird es noch sehr interessant, vor allem wenn ein verschärfter Abstieg stattfindet.„Durch die 3-Punkte Regel kann sich durch eine kleine Serie da viel tun."
Der SV Sulmetingen steht zur Winterpause auf Rang fünf der Bezirksliga Oberschwaben. Nach 17 Spielen stehen neun Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlagen zu Buche, bei einem Torverhältnis von 29:15 und 30 Punkten.