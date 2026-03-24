SV Sülzbach - VfB Neuhütten 2:0 (1:0)

Nach zehn Punkten aus den ersten vier Rückrundenspielen fuhr der VfB selbstbewusst zum Spitzenreiter nach Sülzbach. So entwickelte sich im ersten Durchgang ein umkämpftes Spiel auf Augenhöhe. Zumeist spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab, viele Tormöglichkeiten gab es nicht zu sehen. Der Plan des VfB, solange wie möglich gegentorlos zu bleiben um etwas Nervosität beim Gegner heraufzubeschwören ging beinahe bis zur Halbzeit auf. Dann aber gelang den Sulmtälern das 1:0 (45.).

Auch nach der Halbzeit enttäuschte der VfB nicht, musste aber nach 60 Minuten das 2:0 hinnehmen. Neuhütten ließ sich in der Restspielzeit weiterhin keinesfalls hängen, konnte aber den Gegner nicht mehr entscheidend gefährden. So siegte mit dem SV Sülzbach die effizientere Mannschaft verdientermaßen und der VfB musste mit leeren Händen die Heimreise antreten.