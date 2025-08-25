SV Sülzbach lässt nichts anbrennen, FC Ostrach im Torrausch

Sportfreunde Lauffen II – TSV Talheim 1895 1:6

Der TSV Talheim zeigte sich in Torlaune und überrollte die Reserve der Sportfreunde Lauffen förmlich. Florian Winzig eröffnete in der 11. Minute den Torreigen, ehe Jonas Haupt in der 24. Minute kurzzeitig für Lauffen ausglich. Danach aber drehten die Gäste auf: Julian Bertsch traf in der 35. Minute per Foulelfmeter, ehe Winzig noch vor der Pause in der Nachspielzeit zum 1:3 traf. Nach dem Seitenwechsel baute Bertsch in der 48. Minute den Vorsprung aus, bevor Winzig mit zwei weiteren Treffern in der 74. und 86. Minute den klaren 1:6-Endstand herstellte.

SGM Fürfeld/Bonfeld – SC Abstatt 4:0

Die SGM Fürfeld/Bonfeld ließ den Gästen aus Abstatt keine Chance. Lukas Krämer brachte die Hausherren bereits in der 19. Minute in Führung, nur eine Minute später erhöhte Patrick Harmann auf 2:0. In der Schlussphase sorgten Philipp Strähle (85.) und Jannik da Costa Oliveira (90.) für einen deutlichen 4:0-Sieg.

SV Leingarten – TGV Dürrenzimmern 0:3

Nach einer ausgeglichenen ersten Stunde setzte der TGV Dürrenzimmern in der Schlussphase die entscheidenden Akzente. Gavin Theml traf in der 72. Minute zur Führung, Laurenz Weis erhöhte in der 83. Minute, und Tim Schmidt machte in der 88. Minute mit dem 0:3 alles klar.

GSV Eibensbach – FSV Schwaigern II 1:4

Die Gäste aus Schwaigern zeigten sich von Beginn an konsequent. Jan Pommersheim erzielte in der 12. Minute die Führung, Lorenz Steinberg legte in der 26. Minute nach. Noch vor der Pause stellte Nico Lämmlen in der 43. Minute auf 0:3. Jonas Baumann erhöhte in der 60. Minute weiter, ehe Antonio Bauerfeld in der 68. Minute zumindest der Ehrentreffer für den GSV Eibensbach gelang.

SGM MassenbachHausen – SV Schluchtern 2:2

Ein umkämpftes Spiel endete mit einem Remis. Beat Fischer brachte MassenbachHausen in der 2. Minute früh in Führung. Nach einer Gelb-Roten Karte für Max Lamik in der 27. Minute kippte die Partie etwas: Moritz Rokitte glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus. Kurz nach Wiederanpfiff traf Michele Varallo (49.) zur Führung für Schluchtern, ehe erneut Fischer in der 69. Minute zum 2:2-Endstand traf. Ein Platzverweis für Quentin Neuberger in der 45. Minute schwächte die Gastgeber zusätzlich, doch sie kämpften sich ins Spiel zurück.

TSV Cleebronn – Spvgg Heinriet 2:4

Die Spvgg Heinriet setzte sich in einer torreichen Partie durch. Stefan Schmidt eröffnete in der 15. Minute das Spiel, Kevin Santos Ferreira erhöhte noch vor der Pause (43.). Nach dem Anschlusstreffer von Chris Storz (67.) konterte Heinriet souverän: Santos Ferreira traf erneut (79.), und Stefan Schmidt legte in der Nachspielzeit zum 1:4 nach. Der späte Treffer von Kesha Wiczynski (90.) war nur noch Ergebniskosmetik.

VfL Brackenheim – SV Heilbronn am Leinbach 3:2

Ein packendes Spiel fand in der Nachspielzeit seinen Höhepunkt. Die Gäste führten nach Toren von Besart Jashari (23., 45.+1) schon mit 0:2. Doch Brackenheim kam zurück: Frank Silvain Teku verkürzte in der 60. Minute und glich in der 81. Minute per Foulelfmeter aus. Nach einer Roten Karte gegen Caner Günes in der 77. Minute geriet Heilbronn ins Wanken, und Kowan Genc sorgte in der Nachspielzeit mit dem 3:2 für den umjubelten Sieg des VfL.