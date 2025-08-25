SV Sülzbach lässt nichts anbrennen, FC Ostrach im Torrausch

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Franken und Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Sportfreunde Lauffen II – TSV Talheim 1895 1:6
Der TSV Talheim zeigte sich in Torlaune und überrollte die Reserve der Sportfreunde Lauffen förmlich. Florian Winzig eröffnete in der 11. Minute den Torreigen, ehe Jonas Haupt in der 24. Minute kurzzeitig für Lauffen ausglich. Danach aber drehten die Gäste auf: Julian Bertsch traf in der 35. Minute per Foulelfmeter, ehe Winzig noch vor der Pause in der Nachspielzeit zum 1:3 traf. Nach dem Seitenwechsel baute Bertsch in der 48. Minute den Vorsprung aus, bevor Winzig mit zwei weiteren Treffern in der 74. und 86. Minute den klaren 1:6-Endstand herstellte.
SGM Fürfeld/Bonfeld – SC Abstatt 4:0
Die SGM Fürfeld/Bonfeld ließ den Gästen aus Abstatt keine Chance. Lukas Krämer brachte die Hausherren bereits in der 19. Minute in Führung, nur eine Minute später erhöhte Patrick Harmann auf 2:0. In der Schlussphase sorgten Philipp Strähle (85.) und Jannik da Costa Oliveira (90.) für einen deutlichen 4:0-Sieg.
SV Leingarten – TGV Dürrenzimmern 0:3
Nach einer ausgeglichenen ersten Stunde setzte der TGV Dürrenzimmern in der Schlussphase die entscheidenden Akzente. Gavin Theml traf in der 72. Minute zur Führung, Laurenz Weis erhöhte in der 83. Minute, und Tim Schmidt machte in der 88. Minute mit dem 0:3 alles klar.
GSV Eibensbach – FSV Schwaigern II 1:4
Die Gäste aus Schwaigern zeigten sich von Beginn an konsequent. Jan Pommersheim erzielte in der 12. Minute die Führung, Lorenz Steinberg legte in der 26. Minute nach. Noch vor der Pause stellte Nico Lämmlen in der 43. Minute auf 0:3. Jonas Baumann erhöhte in der 60. Minute weiter, ehe Antonio Bauerfeld in der 68. Minute zumindest der Ehrentreffer für den GSV Eibensbach gelang.
SGM MassenbachHausen – SV Schluchtern 2:2
Ein umkämpftes Spiel endete mit einem Remis. Beat Fischer brachte MassenbachHausen in der 2. Minute früh in Führung. Nach einer Gelb-Roten Karte für Max Lamik in der 27. Minute kippte die Partie etwas: Moritz Rokitte glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus. Kurz nach Wiederanpfiff traf Michele Varallo (49.) zur Führung für Schluchtern, ehe erneut Fischer in der 69. Minute zum 2:2-Endstand traf. Ein Platzverweis für Quentin Neuberger in der 45. Minute schwächte die Gastgeber zusätzlich, doch sie kämpften sich ins Spiel zurück.
TSV Cleebronn – Spvgg Heinriet 2:4
Die Spvgg Heinriet setzte sich in einer torreichen Partie durch. Stefan Schmidt eröffnete in der 15. Minute das Spiel, Kevin Santos Ferreira erhöhte noch vor der Pause (43.). Nach dem Anschlusstreffer von Chris Storz (67.) konterte Heinriet souverän: Santos Ferreira traf erneut (79.), und Stefan Schmidt legte in der Nachspielzeit zum 1:4 nach. Der späte Treffer von Kesha Wiczynski (90.) war nur noch Ergebniskosmetik.
VfL Brackenheim – SV Heilbronn am Leinbach 3:2
Ein packendes Spiel fand in der Nachspielzeit seinen Höhepunkt. Die Gäste führten nach Toren von Besart Jashari (23., 45.+1) schon mit 0:2. Doch Brackenheim kam zurück: Frank Silvain Teku verkürzte in der 60. Minute und glich in der 81. Minute per Foulelfmeter aus. Nach einer Roten Karte gegen Caner Günes in der 77. Minute geriet Heilbronn ins Wanken, und Kowan Genc sorgte in der Nachspielzeit mit dem 3:2 für den umjubelten Sieg des VfL.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A2:
SV Sülzbach – TSV Heinsheim 6:0
Der SV Sülzbach ließ dem TSV Heinsheim keine Chance und dominierte das Spiel von Beginn an. Jannick Hahner brachte die Hausherren früh in Führung (10.), ehe Jonas Kleiner per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte (33.). Noch vor der Pause sorgte erneut Hahner (43.) und Matthias Kranzioch (45.+1) für eine komfortable Führung. In der zweiten Halbzeit schraubten Robbie Häcker (66.) und Ricco Kolbus (83.) das Ergebnis auf ein klares 6:0.
SGM Höchstberg/Tiefenbach – SG Bad Wimpfen 1:4
Die Gäste aus Bad Wimpfen spielten souverän auf und feierten einen deutlichen Auswärtssieg. David Alvaro Dispenzieri traf in der 19. Minute zur Führung, die Maurice Gysinn (37.) vor der Pause ausbaute. Ben Straub erhöhte in der 66. Minute auf 0:3, ehe Joshua Gehrig per Foulelfmeter (73.) für die Gastgeber verkürzte. Matthias Geiger stellte in der 77. Minute den Endstand von 1:4 her.
SC Amorbach – SGM Langenbrettach 0:4
Die SGM Langenbrettach zeigte beim SC Amorbach eine starke Vorstellung. Kevin Baier brachte sein Team in der 24. Minute in Führung, Marco Stettner legte in der 40. Minute nach. Nach der Pause verwandelte Manuel Krockenberger in der 75. Minute einen Foulelfmeter zum 0:3, ehe Fabian Knölle in der 88. Minute den 0:4-Endstand besorgte.
VfB Neuhütten – TSV Löwenstein 2:5
Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer in Neuhütten. Jan-Hendric Hoyer traf bereits in der 1. Minute zur Gästeführung und legte in der 22. Minute nach. Luca Maurice Vogt erhöhte in der 43. Minute auf 0:3. Nach dem Anschlusstreffer von Johannes Haderecker (62.) stellte Dennis Overkamp per Foulelfmeter (69.) den alten Abstand wieder her. Hoyer erzielte mit seinem dritten Treffer (80.) das 1:5, bevor Mario Bosch in der 84. Minute den Endstand von 2:5 markierte.
SGM Neudenau/Siglingen – VfL Obereisesheim 3:2
In einem packenden Spiel setzte sich die SGM Neudenau/Siglingen in letzter Sekunde durch. Joe Dan Brown brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung, doch Julian Schnitzler glich in der 35. Minute aus. Nach einem Foulelfmeter von Matthias Schmidt (67.) lagen die Gäste erneut vorn. Marlon Metz traf in der 80. Minute zum Ausgleich, bevor Joshua Schmitt in der Nachspielzeit (90.+8) den umjubelten 3:2-Siegtreffer erzielte.
Spvgg Möckmühl – SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn 1:3
Die Gäste gingen in der 8. Minute durch Marvin Marrone in Führung, ehe Dennis Balb in der 31. Minute ausglich. Kurz vor der Pause verwandelte Tom Laurinat einen Foulelfmeter (45.+1) zur erneuten Führung, die Steffen Dittmann in der 62. Minute mit dem 1:3-Endstand absicherte.
TSV Weinsberg – TSV Hardthausen 2:0
Der TSV Weinsberg erkämpfte sich einen verdienten Heimsieg. Steven Schneiders traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) zur Führung. In der Nachspielzeit der zweiten Hälfte erhöhte Niklas Fackler (90.+3) auf 2:0 und besiegelte damit den Erfolg.
TSV Duttenberg – TSV Ellhofen 1906 5:2
Die Zuschauer in Duttenberg erlebten ein echtes Torfestival. Julian Heichele brachte die Hausherren mit einem Doppelpack (3., 15.) früh in Führung. Nach dem Anschlusstreffer von Andre Barth per Foulelfmeter (56.) und dem Ausgleich durch Furkan Orgo (61.) drehte der TSV Duttenberg auf: Ein verwandelter Foulelfmeter (65.), gefolgt von Treffern durch Dominik Rebscher (77.) und einem weiteren Tor in der 85. Minute, sicherten den deutlichen 5:2-Heimsieg.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A3:
SGM Niedernhall/Weißbach – SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 3:2
Ein temporeiches Spiel boten beide Teams den 120 Zuschauern. Johannes Kohler brachte die Gäste in der 43. Minute in Führung. Direkt nach der Pause glich Fabian Eichholz (47.) aus, ehe Sinan Akin per Foulelfmeter (50.) das Spiel drehte. Janez Tiselj erhöhte in der 55. Minute auf 3:1. Zwar verkürzte erneut Johannes Kohler (57.), doch die Hausherren brachten den knappen Sieg über die Zeit.
TSG Verrenberg – SG TSV Bitzfeld/TSV Schwab 1:6
Verrenberg erwischte zwar einen Start nach Maß, als Semih Ses in der 14. Minute traf, doch die Gäste antworteten eindrucksvoll. Erik Hähnlein (38.) und Joshua Balles (40.) drehten die Partie vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Robin Kreuzer per Foulelfmeter (49.), bevor Simon Leihenseder (74.), erneut Balles (87.) und Kreuzer (89.) den deutlichen 6:1-Auswärtserfolg perfekt machten.
SC Amrichshausen – TSV Kupferzell 4:2
Der TSV Kupferzell startete stark und ging durch Bastian Albert früh in Führung (4.). Doch der SC Amrichshausen schlug schnell zurück: Jannik Weber (18.) und Jan Müller (22.) drehten die Partie. Lukas Renner glich in der 39. Minute aus, ehe erneut Jannik Weber (41.) den SC in Führung brachte. Peter Kempf sorgte in der 76. Minute für den umjubelten 4:2-Endstand.
TSV Dörzbach/Klepsau – 1. FC Igersheim 1:3
Die Hausherren erwischten den besseren Start, als Simon Köder in der 12. Minute das 1:0 erzielte. Danach übernahmen die Gäste die Kontrolle: Mj Nocillas (38.) glich aus, Domenic Blazic (59.) drehte das Spiel, und Ricco Leupolz sorgte in der 80. Minute für den 1:3-Endstand.
VfB Bad Mergentheim – TV Niederstetten 2:2
Ein packendes Derby endete mit einer Punkteteilung. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgten Marvin Heinzl (63.) und Kevin Röckert (64.) binnen einer Minute für eine 2:0-Führung der Hausherren. Der TV Niederstetten kämpfte sich jedoch zurück: Marco Döffinger (75.) und Yannick Ziegler (83.) stellten auf 2:2.
SG Taubertal/Röttingen – SSV Gaisbach 2:4
Die Gäste legten furios los: Chris Weber traf in der 5. und 10. Minute doppelt. Maik Fermüller (12.) und Danny-Junior Reichert (18.) sorgten für den schnellen Ausgleich. Nach der Pause war es Matti Schmalzbauer (54.), der die Gaisbacher erneut in Führung schoss. Den Schlusspunkt setzte Chris Weber mit seinem dritten Treffer des Tages in der 90. Minute.
SV Harthausen 1970 – SGM Künzelsau-Ingelfingen 3:3
Ein wahres Tor-Spektakel sahen die Zuschauer in Harthausen. Johannes Heidinger brachte die Gastgeber per Foulelfmeter früh in Führung (9.), ehe Anton Becker (40.) ausglich. Achim Feidel traf kurz vor der Pause zum 2:1 (45.). In der zweiten Hälfte schlug Ejmad Demaku zu und traf doppelt (65., 90.) zur Führung der Gäste. Doch in der Nachspielzeit rettete erneut Feidel per Foulelfmeter (90.) das 3:3-Remis.
FC Creglingen – SC Michelbach/Wald 0:1
In einer umkämpften Partie sicherte Michael Blondowski in der 38. Minute den Gästen den knappen Auswärtssieg. Der FC Creglingen versuchte alles, fand aber kein Mittel gegen die kompakte Defensive des SC Michelbach/Wald.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A1:
FC Mengen II – FC Laiz 1:5
Der FC Laiz zeigte beim Gastspiel in Mengen eine beeindruckende Vorstellung. Bereits in der 3. Minute brachte Vittorio Lettieri die Gäste in Führung. Daniel Lauria verwandelte in der 14. Minute einen Handelfmeter sicher und legte später mit Treffern in der 59. und 81. Minute nach. Christoph Richter traf in der 43. Minute zum 0:3. Den Ehrentreffer für die Hausherren erzielte John-Major Uzoigwe in der 90. Minute.
FC Ostrach – SG Daugendorf/Unlingen 8:1
Ein Torfestival erlebten die Zuschauer in Ostrach. Sammy Guglielmo eröffnete in der 16. Minute den Torreigen, bevor Luca Senn (42.) und Andreas Zimmermann (43.) nachlegten. Nach dem Seitenwechsel war Ostrach nicht zu bremsen: Guglielmo (47.), René Zimmermann per Foulelfmeter (60.), Senn (65.) und Adrian Eberle (73.) erhöhten auf 7:0. Felix Ries verkürzte in der 81. Minute, ehe Andreas Zimmermann in der 89. Minute per Foulelfmeter den 8:1-Endstand besiegelte.
SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II – FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 1:3
Die Gäste gingen in der 23. Minute durch Steffen Erbe in Führung und bauten diese in der 57. Minute durch Kevin Kille aus. Felix Widmann brachte die Gastgeber in der 62. Minute noch einmal heran, doch Linus-Noel Reitze machte mit dem 1:3 in der 88. Minute alles klar.
SG Bronnen/Neufra – SV Langenenslingen 2:0
Die Heimelf erwischte einen Traumstart: Daniel Schoser traf bereits in der 11. Minute zur Führung, bevor Marco Kunz in der 41. Minute den 2:0-Endstand markierte. Mit einer disziplinierten Abwehrarbeit ließ Bronnen/Neufra danach nichts mehr anbrennen.
TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 – SG Hettingen/Inneringen 3:4
In einer turbulenten Partie gingen die Gäste durch Simon Steinhart (31.) und Max Holzmann (45.) mit 0:2 in Führung. Nach der Pause kämpften sich die Hausherren zurück: Marius Müller (55.) und Adrian Elgaß (62.) stellten auf 2:2. Doch erneut Steinhart (80.) und Niklas Steinhart (90.) sorgten für die erneute Führung. Zwar traf Philip Mauthe in der Schlussminute noch, doch der knappe Sieg ging an die Gäste.
SG Gammertingen/KFH – SGM SV Bolstern/SV Hochberg 6:0
Gammertingen dominierte die Partie nach Belieben. Simon Lau sorgte mit einem Doppelschlag in der 7. und 9. Minute früh für klare Verhältnisse. Marcel Schmid erhöhte in der 21. Minute auf 3:0, ehe Tobias Heißel per Foulelfmeter (57.), Armin Steinhart (71.) und Finn Bitzer (89.) den 6:0-Kantersieg perfekt machten.
FV Altheim – SGM Altshausen/Ebenweiler 2:2
Altheim profitierte von zwei unglücklichen Eigentoren von Lasse Scharfenberg, der in der 16. und 24. Minute jeweils ins eigene Netz traf. Doch die Gäste gaben sich nicht auf: Josip Matusin brachte Altshausen/Ebenweiler mit Treffern in der 33. und 64. Minute zurück ins Spiel und sicherte seinem Team einen Punkt.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A2:
TSV Riedlingen II – SV Schemmerhofen 1:2
Der SV Schemmerhofen feierte einen knappen Auswärtssieg. Raphael Schnell brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung, bevor Finn Scheit kurz vor der Pause für Riedlingen ausglich. In der 52. Minute verwandelte Kim Joel Lück einen Foulelfmeter zum 1:2-Endstand.
SV Eintracht Seekirch – SG Äpfingen/Baltringen 1:3
Seekirch ging kurz vor der Pause durch Lulzim Rahmani in Führung, musste jedoch direkt im Gegenzug den Ausgleich durch Jan Müller hinnehmen. Nach dem Seitenwechsel legte Müller in der 60. Minute nach, ehe Philipp Lutz mit dem 1:3 in der 75. Minute den Auswärtssieg besiegelte.
SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach – SG Alberweiler/Aßmannshardt 2:3
Die Gäste starteten stark: Ilyas Aksit traf doppelt in der 11. und 39. Minute. Noch vor der Pause verkürzte Luca Beck für die Heimelf. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Robin Mohr auf 1:3, ehe Julian Schmidt in der 81. Minute den Anschlusstreffer erzielte – am Ende blieb es aber beim knappen Sieg für Alberweiler/Aßmannshardt.
SV Dürmentingen – SG Laupertshausen/Maselheim 4:3
Ein echtes Spektakel bot diese Partie. Luca-Raphael Barta brachte Dürmentingen früh in Führung. Nach dem Ausgleich von Tim Steinhauser (49.) und einem verwandelten Foulelfmeter von Christian Jörg (56.) drehte Laupertshausen die Partie. Patrick Schlegel (61.) und Niklas Weggenmann (80.) sorgten für die erneute Führung der Gastgeber. Elias Madarac erhöhte in der Nachspielzeit auf 4:2, bevor Alexander von Tomkewitsch in der 96. Minute noch den Anschlusstreffer erzielte.
FC Mittelbiberach – SG Warthausen/Birkenhard 2:3
Frühe Tore bestimmten das Spiel: Patrick Wilpert (7.) und Patrick Grimm (22.) brachten die Gäste in Führung, während Jonathan Samuel Schilli für Mittelbiberach in der 13. Minute ausglich. Wilpert traf in der 25. Minute erneut. In einer hitzigen Schlussphase vergab Max Haller in der 60. Minute einen Foulelfmeter, Wilpert sah in der 71. Minute Gelb-Rot, Johannes Kehrle erhielt in der 75. Minute die Rote Karte. Simon Wiemer traf in der Schlussminute zum 2:3, doch es blieb beim Sieg für die Gäste.
SV Betzenweiler – FC Wacker Biberach 1:1
In einer ausgeglichenen Partie brachte Dimitri Bärwald die Hausherren in der 53. Minute in Führung. Acht Minuten später glich Alexander Onser für Biberach zum 1:1 aus.
SV Winterstettenstadt – SG Attenweiler/Oggelsbeuren 3:5
Ein torreiches Duell lieferten sich beide Teams. Niklas Müller traf früh für Winterstettenstadt, doch Patrick Rief glich postwendend aus. Nach weiteren Treffern von Jonas Bochtler (25.) und Lukas Aßfalg (29.) stand es 2:2, ehe Rief mit seinem zweiten Treffer die Gäste in Führung brachte. Matthias Schließer (71.) und Jannik Liebhart (80.) bauten den Vorsprung aus, bevor Müller in der 89. Minute den Endstand zum 3:5 herstellte.
FV Neufra/Donau – SG Muttensweiler/Hochdorf 0:3
Die Gäste kontrollierten das Spiel von Beginn an. Jakob Schmid brachte Muttensweiler in der 42. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Leo Gnandt (62.) und Louis Russ verwandelte in der 71. Minute einen Foulelfmeter zum 0:3-Endstand.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A3:
SV Sulmetingen II – SV Baustetten 1:2
Sulmetingen erwischte den besseren Start in Hälfte zwei: Kilian Rapp brachte die Hausherren in der 53. Minute in Führung. Baustetten drehte die Partie jedoch in der Schlussphase. Niklas Behrendt glich in der 69. Minute aus, ehe Nico Ruf in der 87. Minute den Siegtreffer für die Gäste erzielte.
SF Bronnen – SG Erlenmoos/Ochsenhausen 1:2
Bronnen ging durch Andreas Radnick in der 19. Minute in Führung. Doch die Gäste antworteten schnell: Mattis Richter traf in der 31. Minute zum Ausgleich. Rafael Birkle besorgte in der 62. Minute den entscheidenden Treffer für die SG Erlenmoos/Ochsenhausen.
SG SV Tannheim/TSV Aitrach – SG Rot/Haslach 3:3
Ein turbulentes Spiel mit vielen Wendungen: Frank Martin brachte die Gäste schon in der ersten Minute in Führung, Maximilian Moosburger legte in der 5. Minute nach. Jan Osterried verkürzte in der 15. Minute, und nur zwei Minuten später traf Florian Villinger zum Ausgleich. In der 86. Minute drehte Manuel Riedle die Partie zugunsten der Gastgeber, ehe Frank Martin in der achten Minute der Nachspielzeit per Treffer den Ausgleich für Rot/Haslach erzielte.
SV Dettingen/Iller – SG Reinstetten/Hürbler II 0:1
Ein unglückliches Eigentor von Mathias Wesolowski in der 36. Minute besiegelte die knappe Heimniederlage des SV Dettingen/Iller.
Sportfreunde Schwendi – FC Blau-Weiß Bellamont 5:2
Schwendi dominierte von Beginn an: Dardan Morina eröffnete den Torreigen in der 9. Minute, Raphael Gaum legte in der 23. Minute nach. Kurz nach der Pause verkürzte Lorenz Bader, doch Christian Stier stellte in der 60. Minute den alten Abstand wieder her. Tobias Jöchle erhöhte in der 75. Minute auf 4:1, ehe Fabian Vogel in der 81. Minute traf. Morina setzte mit seinem zweiten Treffer in der 84. Minute den Schlusspunkt.
SV Burgrieden – SV Ellwangen 1:1
Burgrieden ging in der 19. Minute durch Moritz Herzog in Führung. In der 64. Minute glich Selim Altinsoy per Foulelfmeter für Ellwangen aus, womit die Punkte geteilt wurden.
TSG Achstetten – BSC Berkheim 3:1
Ein Blitzstart der Gastgeber: Benedikt Amma traf bereits in der 3. Minute. Mike Schlander sorgte in der 9. Minute für den schnellen Ausgleich. Nach einer intensiven zweiten Halbzeit erzielte Daniel Rothenbacher per Foulelfmeter in der 74. Minute das 2:1, ehe Amma mit seinem zweiten Treffer in der 90. Minute alles klar machte.
Türkspor Biberach – SV Kirchdorf/Iller 3:1
Die Hausherren hatten mehrere Höhepunkte: Ersin Cerimi eröffnete den Torreigen in der 26. Minute, Onur Kazanci erhöhte in der 32. Minute und verwandelte in der 57. Minute einen Foulelfmeter sicher. Für Kirchdorf traf Laurin Hummel in der 89. Minute zum Ehrentreffer. Bereits in der 19. Minute vergab Halil Ayan einen Strafstoß für Biberach, und in der 80. Minute scheiterte auch Rüstü Gögüs vom Punkt an Torhüter Eugen Bangert.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++