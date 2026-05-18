SV Sülzbach II: "Wer rechnet damit schon"

– Foto: SV Sülzbach

Mit zehn Siegen aus zehn Spielen hat sich der SV Sülzbach II vorzeitig die Meisterschaft in der Frauen-Kreisliga Franken gesichert. Obwohl der Titel durch eine kurzfristige Absage des Gegners letztlich am grünen Tisch besiegelt wurde, blickt die Frauenleitung um Manuela Epp und Ralph Gernheuser stolz auf eine makellose Bilanz. Aufgrund personeller Veränderungen im Sommer bleibt die Zukunft der Mannschaft für die kommende Spielzeit jedoch vorerst ungewiss.

Der entscheidende Schritt zur Meisterschaft verlief für die Spielerinnen des SV Sülzbach II anders als erhofft. Statt des sportlichen Jubels auf dem Rasen brachte eine Absage des Kontrahenten die endgültige Entscheidung. Manuela Epp aus der Frauenleitung beschreibt die gedämpfte Stimmung nach dem virtuellen Titelgewinn: „Bisher haben wir nicht angemessen gefeiert, leider nein. Die Umstände waren etwas unpassend, denn vor unserem entscheidenden Spiel, mit einem Sieg alles klar machen zu können, hat der Gegner kurzfristig abgesagt. So wurde es quasi eine Meisterschaft am Grünen Tisch – nicht das, was man sich wünscht.“

Eine unerwartet deutliche Dominanz

Ein Blick auf die Tabelle der Frauen-Kreisliga Franken verdeutlicht ungeachtet dessen die Vormachtstellung des neuen Meisters. Mit 30 Punkten aus zehn Partien und einem Torverhältnis von 46:5 ist das Team zwei Spieltage vor Schluss nicht mehr einzuholen. Der Verfolger, die Spvgg Oedheim II, liegt mit 20 Punkten bereits uneinholbar zurück. Ralph Gernheuser zeigt sich von der Deutlichkeit überrascht: „Wer rechnet damit schon, es muss ja immer einiges optimal zusammenpassen für eine Meisterschaft. Allerdings haben wir uns das Ziel nach einem guten Saisonbeginn mit entsprechendem Niveau dann schon auch gesetzt. Aber dass das so deutlich und klar läuft, das war natürlich nicht abzusehen.“

Die Mischung aus Erfahrung und Jugend

Den sportlichen Ausschlag für den ungeschlagenen Durchmarsch gaben primär die mannschaftliche Reife und die richtige Balance innerhalb des Kaders. Die Zusammensetzung der Elf erwies sich im Saisonverlauf als idealer Erfolgsfaktor. „Ausschlaggebend für den Erfolg war ganz klar die Erfahrung unserer 'alten Hasen', die Gier der 'Jungen' und die Cleverness des gesamten Teams“, analysiert Manuela Epp die Qualitäten der Meistermannschaft.

Ein Teamgeist ohne Missgunst und Neid

Neben der taktischen Cleverness zeichnete sich die Reserve des SV Sülzbach durch einen bemerkenswerten Zusammenhalt aus. Der Zusammenhalt ging dabei weit über die Grenzen der zweiten Mannschaft hinaus. Ralph Gernheuser hebt die internen Faktoren hervor: „Unsere Stärken sind, dass es weder Neid noch Missgunst untereinander gibt, dass alle auf dem Platz füreinander einstehen und wir uns so als Team gegenseitig pushen. Auch die schnörkellose Spielweise mit Zug zum Tor trägt einen großen Teil zum Erfolg bei. Die Gemeinschaft inklusive aller Spielerinnen, auch der Frauen 1, ist auch ein wichtiger Faktor.“

Feierlichkeiten an den heimischen Pfingstsporttagen

Aufgrund der besonderen Umstände des Titelgewins verzichtet die Mannschaft auf eine exklusive Reise, um den Erfolg stattdessen im vertrauten Vereinsumfeld gebührend zu zelebrieren. „Ein Trip explizit deswegen ist nicht angedacht. Wir feiern an unseren anstehenden Pfingstsporttagen in Sülzbach ausgiebig, auch danach beim letzten Heimspiel der Kreisligasaison und ganz sicher auch nach den letzten Saisonspielen beider Frauenteams“, erklärt Manuela Epp den Ablauf der anstehenden Festivitäten.