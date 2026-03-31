SV Suddendorf-Samern II verspielt Zwei-Tore-Führung

– Foto: Wojciech Banaszkiewicz

Der SV Suddendorf-Samern II muss sich im ersten Heimspiel des Jahres 2026 mit einem 2:2 gegen NS Sparta 09 Nordhorn II begnügen. Nach einer 2:0-Führung gelingt den Gästen noch der Ausgleich.

Die Gastgeber bestimmten zunächst das Spielgeschehen und gingen in der 24. Minute in Führung: Arne Bergjan traf nach einem Steckpass zur 1:0-Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Bergjan mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 (40.), nachdem Suddendorf-Samern II durch konsequentes Pressing früh den Ball erobert hatte.

Der SV Suddendorf-Samern II hat im ersten Heimspiel des Jahres 2026 gegen NS Sparta 09 Nordhorn II ein 2:2-Unentschieden erreicht. Nach einer starken ersten Halbzeit und einer Zwei-Tore-Führung verpasste es die Mannschaft, den Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie. Sparta Nordhorn II kam besser ins Spiel und verkürzte in der 58. Minute per Foulelfmeter durch Noel-Leon Hauser auf 2:1. Nur drei Minuten später fiel der Ausgleich: Alexander Wolf traf zum 2:2 (61.).

In der Schlussphase erarbeitete sich der SV Suddendorf-Samern II nochmals Möglichkeiten, konnte diese jedoch nicht nutzen. So blieb es am Ende bei einer Punkteteilung, die aus Sicht der Gastgeber aufgrund der zwischenzeitlichen Führung als bitter zu bewerten ist.

In der Tabelle der 1. Kreisklasse Bentheim steht der SV Suddendorf-Samern II mit 22 Punkten aus 20 Spielen auf dem 10. Tabellenplatz. NS Sparta 09 Nordhorn II folgt mit 20 Punkten auf Rang 12.

SV Suddendorf-Samern II – NS Sparta 09 Nordhorn II 2:2

SV Suddendorf-Samern II: Malte Lamann, Marco Feldhues (58. Luca Fischer), Nelio Röck (87. Mohammed Haj Younes), Sven Schulze-Holmer, Thorben Palthe, Jost Essing, Jan Niklas Schmidt, Jesko Schotemeier, Daniel Büter (75. Tino Höft), Lasse Niehaus, Arne Bergjan - Trainer: Prodromos Kerkaidis

NS Sparta 09 Nordhorn II: Simon Bartels (46. Simon Beniermann), Janis Broekmann, Sandro Dzhaparidze, Björn Berg (46. Ben Beniermann), Jonas Oster, Noel-Leon Hauser, Jörn Menken, Gabriel Koch, Jonas Lüthe, Khoja Ramish Sediqi, Alexander Wolf - Trainer: Frank Bült

Schiedsrichter: Maximilian Höllmann - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Arne Bergjan (24.), 2:0 Arne Bergjan (40.), 2:1 Noel-Leon Hauser (58. Foulelfmeter), 2:2 Alexander Wolf (61.)