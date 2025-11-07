SV Stripfing meldet Insolvenz an – Spielbetrieb eingestellt

Die dramatische finanzielle Lage resultiert unter anderem aus dem Ende der Kooperation mit Austria Wien und der Insolvenz des Hauptsponsors Erich Kirisits. Spieler, Trainer und Funktionäre warten seit Monaten auf Gehaltszahlungen. Wegen der ausbleibenden Zahlungen sind fast alle Spieler rechtlich aus ihren Verträgen ausgetreten. Die bisherigen Spiele von SV Stripfing werden annulliert, der Verein dürfte aus der Liga ausgeschlossen werden.