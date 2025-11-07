Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SV Stripfing meldet Insolvenz an – Spielbetrieb eingestellt
Der österreichische Zweitligist SV Stripfing steht vor dem endgültigen Aus. Nachdem bereits Mitte Oktober mehrere Spieler wegen ausstehender Gehaltszahlungen aus ihren Verträgen ausgestiegen sind, hat der Verein der Fußball-Bundesliga mündlich mitgeteilt, den Spielbetrieb einstellen zu wollen und in Kürze Insolvenz anzumelden. Bundesliga-Vorstandschef Christian Ebenbauer bestätigte, dass der Spielbetrieb sehr wahrscheinlich eingestellt wird und die geplanten Spiele nicht mehr stattfinden können.
Die dramatische finanzielle Lage resultiert unter anderem aus dem Ende der Kooperation mit Austria Wien und der Insolvenz des Hauptsponsors Erich Kirisits. Spieler, Trainer und Funktionäre warten seit Monaten auf Gehaltszahlungen. Wegen der ausbleibenden Zahlungen sind fast alle Spieler rechtlich aus ihren Verträgen ausgetreten. Die bisherigen Spiele von SV Stripfing werden annulliert, der Verein dürfte aus der Liga ausgeschlossen werden.
Die Zukunft des Klubs und seiner Mitarbeiter ist ungewiss. Die Liga bemüht sich, das Verfahren zügig abzuschließen, um den Schaden für den österreichischen Profifußball möglichst gering zu halten. Stripfing, einst aufstiegsstarker Klub und Hoffnungsträger aus dem Marchfeld, steht nun vor dem finanziellen Kollaps und dem möglichen Ende im Profifußball