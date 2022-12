SV Straelen will noch einen Stürmer holen Der Fußball-Regionalligist möchte Pascal Weber vom Oberligisten VfB Hilden verpflichten.

Laut Präsident Hermann Tecklenburg wird noch in dieser Woche ein echter Torjäger einen Vertrag an der Römerstraße unterzeichnen. Mittelstürmer Pascal Weber soll in der Winterpause vom Oberligisten VfB Hilden, für den er immerhin bereits seit zwölf Jahren im Einsatz ist, kommen. In der laufenden Saison hat der 32-Jährige in 20 Einsätzen 16 Treffer für den aktuellen Tabellenfünften erzielt – davon zwei am vergangenen Sonntag beim Hildener 7:0-Kantersieg am Bresserberg gegen den 1. FC Kleve.