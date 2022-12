SV Straelen überwintert ohne Hoffnung Regionalliga: Nach dem 0:4 gegen RW Oberhausen können sich die Verantwortlichen des SV Straelen mit den Planungen für die kommende Oberliga-Saison beschäftigen. Der Abstieg lässt sich nicht mehr verhindern.

Der SV Straelen hat als abgeschlagener Tabellenletzter elf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Nach der Winterpause stehen nur noch 14 Meisterschaftsspiele auf dem Programm – die Verantwortlichen können ab sofort für die Zukunft in der Oberliga planen.

SVS-Trainer Bekim Kastrati versuchte anschließend gar nicht erst, nach Alibis oder Entschuldigungen für die deutliche Niederlage zu suchen. „Es ist gar nicht so einfach, dieses 0:4 hinzunehmen. Das Ergebnis tut verdammt weh. Das schnelle 0:2 nach der Pause war der Genickbruch. Aber die Jungs haben auf dem Platz alles versucht und alles gegeben.“

Sein Oberhausener Kollege Mike Terranova zeigte sich glücklich, drei Punkte geholt zu haben: „Die Führung hat uns Kraft und Selbstvertrauen gegeben. In der zweiten Halbzeit haben wir eindeutig von unserer Effektivität profitiert. Kompliment an den SV Straelen, der zu keinem Zeitpunkt aufgesteckt hat.“ Von Beginn an sahen die Zuschauer eine flotte Partie bei frostiger Witterung, in der die Gastgeber nach 15 Minuten die erste Chance zur Führung hatten. Nach einem beherzten Vorstoß von Joep Munsters und einem Doppelpass mit Jaron Vicario tauchte der defensive Mittelfeldspieler im Strafraum auf und scheiterte an RWO-Keeper Daniel Davari. Der Nachschuss aus spitzem Winkel verfehlte das Ziel knapp.

Die Gäste aus dem Ruhrgebiet zeigten die insgesamt reifere Spielanlage, übernahmen mit zunehmender Spieldauer immer mehr die Regie auf dem Platz und versuchten ihr Glück häufig mit Weitschüssen. Die größte Möglichkeit zur Gästeführung vergab Jerome Propheter nach einer halben Stunde, als er frei stehend am Straelener Torhüter Julius Paris scheiterte. In der 37. Minute bestrafte ausgerechnet ein ehemaliger Straelener einen leichtfertigen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Nach Vorarbeit von Linksverteidiger Pierre Fassnacht lupfte Kelvin Lunga den Ball über Paris ins Tor. Vor dem Pausenpfiff hatte Oberhausen noch weitere Chancen – die knappe Halbzeitführung ging völlig in Ordnung.