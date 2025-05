Der SV Straelen ist in der Kreisliga B angekommen. – Foto: Ralph Görtz

SV Straelen steigt aus der Kreisliga A ab Der SV Straelen, für viele Jahre mit der schillerndste Verein am Niederrhein, steigt nach einer klaren Heim-Niederlage aus der Kreisliga A in Kleve-Geldern ab. Für den ehemaligen Regionalliga-Klub geht es also bald in der Kreisliga B weiter. Verlinkte Inhalte Regionalliga West Oberliga Niederrhein Kreisliga A Kleve/GE SV Straelen SV Issum

Wer hätte das vor anderthalb bis zwei Jahren gedacht? Der SV Straelen, einstiges Aushängeschild im Fußballverband Niederrhein (FVN), der den Verband mehrfach in der Regionalliga West vertreten hat und sogar im DFB-Pokal antrat, spielt ab Sommer nur noch in der Kreisliga B. Am Freitagabend stieg der Klub aus der Kreisliga A Kleve-Geldern ab - und das mit einem ziemlich klaren Ausgang.

Drei Jahre später könnte der SV Straelen kaum weiter vom DFB-Pokal entfernt sein. Nach der deutlichen 2:5-Klatsche gegen den SV Issum ist der Verein nämlich aus der Kreisliga A Kleve-Geldern in die Kreisliga B abgestiegen - an der Römerstraße sind die glorreichen Zeiten also erstmal vorbei, denn die Kreisliga B ist am Niederrhein die zweitunterste Spielklasse. Neu-Neustart mit Thomas Geist