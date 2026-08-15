SV Straelen startet mit acht Neuzugängen – und der Trainer warnt 160 Tore in einer Saison, acht neue Gesichter im Kader, am Sonntag beginnt die Mission A-Liga – doch Thomas Geist tritt auf die Euphoriebremse. Was der Trainer über die Gegner weiß. Und warum die Straelener Historie jetzt zur Bürde werden könnte. von RP / Per Feldberg · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Geist stieg mit Straelen in die A-Liga auf – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Nach einem Jahr in der B-Liga ist der SV Straelen zurück in der Kreisliga A. Und das mit einer beeindruckenden Bilanz. Nicht nur, dass die Mannschaft mit 24 Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage und dadurch 75 Punkten durch die Saison kam. Bemerkenswert dabei ist wohl vor allem das Offensivfeuerwerk, das der SV Straelen regelmäßig abbrennen konnte. Ein Torverhältnis von 160:27 spricht Bände. Nun ist das Team von der Römerstraße, wie nach dem A-Liga-Abstieg in der Saison 2024/25 vom Sportlichen Leiter Peter Streutgens angekündigt „direkt wieder zurückgekommen“. Gelingt dem SV Straelen auch in der A-Liga der Durchmarsch? Trainer Thomas Geist ist da betont zurückhaltend. Einen Hauptgrund dafür gibt es.

Geist dämpft Erwartungen: „Wir wollen uns erst etablieren" „Wir sind Aufsteiger und wollen uns in der neuen Liga erst einmal etablieren“, sagt er. Natürlich verfüge man über ein im Kern eingespieltes Team, doch werden viele der kommenden Gegner die Mannschaft deutlich mehr fordern, als es größtenteils in der B-Liga der Fall war. „Ohne irgendjemanden gegenüber despektierlich zu sein, erwarte ich schon ein höheres individuelles Niveau in der A-Liga. Das wird uns natürlich auch vor neue Herausforderungen stellen“, so der erfahrene Coach und nennt damit den Hauptgrund für seine Zurückhaltung. Und Thomas Geist weiß auch, dass die Motivation der Gegner gegen sein Team immer ein bisschen höher ist, als es gegen andere Ligarivalen der Fall sein wird. „Natürlich spielt da die Historie des SV Straelen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Es gibt genug Vereine, die es uns jetzt endlich mal zeigen wollen. Aber auch das kennen wir aus der Vorsaison und haben gelernt, damit umzugehen“, so Geist. Die Antwort habe es dann immer auf dem Platz gegeben.

Acht Neuzugänge: So verstärkt sich der SV Straelen für die A-Liga Mit Jonah Siebert (FC Rumeln-Kaldenhausen) und Palash Sharma (FC Moers-Meerfeld) gibt es nur zwei Abgänge. Ihnen stehen acht Neuzugänge gegenüber. Adriano Fröse (SV Sevelen), Nellio Fröse (VfB Homberg), Andre Dinita (Viktoria Goch II), Mohamed Mekrani (SV Blerick), Jan van Rosmalen (FCV Venlo), Raphael Kostros (SV Issum), Mertcan Ardahanli (SV Blerick), Sam Vanmaris (FCV Venlo) werden den Straelener Kader sowohl in der Tiefe als auch in der Breite ergänzen. Geist über Kaderplanung: „Junge Spieler langfristig an Straelen binden" „Da sind auch vier, fünf junge Spieler dabei, die wir langfristig integrieren wollen. Ziel soll es sein, möglichst viele junge Spieler aus dem Raum Straelen an uns zu binden“, sagt Geist.