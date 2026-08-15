SV Straelen startet mit acht Neuzugängen – und der Trainer warnt

Nach einem Jahr in der B-Liga ist der SV Straelen zurück in der Kreisliga A. Und das mit einer beeindruckenden Bilanz. Nicht nur, dass die Mannschaft mit 24 Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage und dadurch 75 Punkten durch die Saison kam. Bemerkenswert dabei ist wohl vor allem das Offensivfeuerwerk, das der SV Straelen regelmäßig abbrennen konnte. Ein Torverhältnis von 160:27 spricht Bände. Nun ist das Team von der Römerstraße, wie nach dem A-Liga-Abstieg in der Saison 2024/25 vom Sportlichen Leiter Peter Streutgens angekündigt „direkt wieder zurückgekommen“. Gelingt dem SV Straelen auch in der A-Liga der Durchmarsch? Trainer Thomas Geist ist da betont zurückhaltend. Einen Hauptgrund dafür gibt es.
„Wir sind Aufsteiger und wollen uns in der neuen Liga erst einmal etablieren“, sagt er. Natürlich verfüge man über ein im Kern eingespieltes Team, doch werden viele der kommenden Gegner die Mannschaft deutlich mehr fordern, als es größtenteils in der B-Liga der Fall war. „Ohne irgendjemanden gegenüber despektierlich zu sein, erwarte ich schon ein höheres individuelles Niveau in der A-Liga. Das wird uns natürlich auch vor neue Herausforderungen stellen“, so der erfahrene Coach und nennt damit den Hauptgrund für seine Zurückhaltung.
Und Thomas Geist weiß auch, dass die Motivation der Gegner gegen sein Team immer ein bisschen höher ist, als es gegen andere Ligarivalen der Fall sein wird. „Natürlich spielt da die Historie des SV Straelen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Es gibt genug Vereine, die es uns jetzt endlich mal zeigen wollen. Aber auch das kennen wir aus der Vorsaison und haben gelernt, damit umzugehen“, so Geist. Die Antwort habe es dann immer auf dem Platz gegeben.
Mit Jonah Siebert (FC Rumeln-Kaldenhausen) und Palash Sharma (FC Moers-Meerfeld) gibt es nur zwei Abgänge. Ihnen stehen acht Neuzugänge gegenüber. Adriano Fröse (SV Sevelen), Nellio Fröse (VfB Homberg), Andre Dinita (Viktoria Goch II), Mohamed Mekrani (SV Blerick), Jan van Rosmalen (FCV Venlo), Raphael Kostros (SV Issum), Mertcan Ardahanli (SV Blerick), Sam Vanmaris (FCV Venlo) werden den Straelener Kader sowohl in der Tiefe als auch in der Breite ergänzen.
„Da sind auch vier, fünf junge Spieler dabei, die wir langfristig integrieren wollen. Ziel soll es sein, möglichst viele junge Spieler aus dem Raum Straelen an uns zu binden“, sagt Geist.
Die jungen Fußballer sollen dann von den erfahrenen Akteuren der Mannschaft lernen und sich weiterentwickeln. Nach der bisher sehr gut verlaufenden Vorbereitung wird zudem der eine oder andere Spieler die Straelener Reserve verstärken.
„Auf einigen Positionen mussten wir nachbessern, auch um mehr Konkurrenz in die Mannschaft zu bekommen“, so Geist. Vieles würde vom Saisonstart abhängen. „Wenn wir dann sehen, wo wir zu Beginn der Winterpause stehen, können wir eventuell auch über eine Korrektur der sportlichen Ziele sprechen, doch wir sind bescheiden genug, um erst einmal wieder ankommen zu wollen.“
Mal sehen, ob der SV Straelen am Sonntag um 15 Uhr beim Top-Team Viktoria Winnekendonk schon einen guten Start in die neue Saison hinlegen kann.