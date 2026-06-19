SV Straelen spielt endlich wieder erfolgreich Nach der Rückkehr in die Kreisliga A Kleve/Geldern zählte Ex-Präsident Hermann Tecklenburg zu den ersten Gratulanten. Die Römerstraße ist wieder eine beliebte Adresse für hochtalentierte Nachwuchskicker. Und so geht die neue Erfolgsgeschichte weiter. von RP / Volker Himmelberg · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Straelen blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück – Foto: David Zimmer

160:27-Tore, 75 von 84 möglichen Punkten – es wäre schon ein schlechter Treppenwitz in der Geschichte des Kreises Kleve/Geldern gewesen, wenn diese Mannschaft nicht den Aufstieg geschafft hätte. Und dennoch hing die Rückkehr des SV Straelen in die Kreisliga A Kleve/Geldern lange an einem seidenen Faden. Erst am viertletzten Spieltag war für die Grün-Gelben der Weg in Richtung Meisterschaft endgültig frei. Am 10. Mai musste sich die Reserve der Sportfreunde Broekhuysen, die monatelang die Tabelle angeführt hatte, mit einem 4:4 beim SV Herongen begnügen und leistete sich damit den entscheidenden Ausrutscher im Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel.

„Wir sind mit einem Unentschieden gegen Auwel-Holt und einer Niederlage in Broekhuysen in die Saison gestartet. Diese beiden Spiele hätten uns den Aufstieg kosten können. Wir sind natürlich alle heilfroh, dass dieser Fall nicht eingetreten ist“, sagt Sportlicher Leiter Peter Streutgens. Straelen braucht nichts am Kernsystem ändern Letztlich dürfen sich beide Ausnahmemannschaften aus der Gruppe 2 über ein Happy End freuen. Eine Woche nach dem letzten Spieltag feierten auch die Sportfreunde Broekhuysen II nach einem 7:0 im zweiten Relegationsspiel bei der SV Bedburg-Hau die Rückkehr ins Kreisliga-Oberhaus. Sehr zur Freude von Peter Streutgens: „Auch diese Mannschaft hat den Aufstieg ganz einfach verdient. Und wir haben in der nächsten Saison zwei schöne Derbys.“ Zur Erinnerung: Die Relegation der beiden B-Liga-Vizemeister hatte es nur deshalb gegeben, weil die SGE Bedburg-Hau nach dem Rückzug aus der Bezirksliga freiwillig auf ihren A-Liga-Startplatz verzichtet hat.

Die Meisterschaft bedeutet für den SV Straelen den ersten Schritt in Richtung einer erfolgreichen und soliden Zukunft. Mit attraktivem Offensivfußball hat die Mannschaft die Herzen der örtlichen Fußballfreunde erobert. Wer den Sportplatz an der Römerstraße besucht, bekommt Spektakel geboten. Daran wird sich auch eine Etage höher nichts ändern. Trainer Thomas Geist hat überhaupt keinen Grund dazu, an seinem Kernsystem etwas zu ändern. Und das sieht so aus: Der Kosovare Bler Istrefi, der in seiner Heimat in der höchsten Spielklasse unterwegs war, erstickt im defensiven Mittelfeld die meisten gegnerischen Angriffe schon im Ansatz. Und dann läuft die Torfabrik in der Regel auf Hochtouren. Maik Noldes ist ein Ausnahmekönner auf der Zehnerposition. Auf den Flügeln ist Tempo angesagt. Linksaußen Cristian Voicu hängt noch eine Saison dran. Auf der rechten Seite gibt’s einen Wechsel. Jonah Siebert kehrt zwar zum FC Rumeln zurück. Doch mit dem Niederländer Mertcan Ardahanti, der vom Grenzklub SV Blerick kommt, steht mindestens gleichwertiger Ersatz bereits in den Startlöchern. Und in der Box lauert 90 Minuten lang Sebastian Moldovan, der so etwas wie ein Vollender in Perfektion ist.