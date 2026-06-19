SV Straelen spielt endlich wieder erfolgreich

160:27-Tore, 75 von 84 möglichen Punkten – es wäre schon ein schlechter Treppenwitz in der Geschichte des Kreises Kleve/Geldern gewesen, wenn diese Mannschaft nicht den Aufstieg geschafft hätte. Und dennoch hing die Rückkehr des SV Straelen in die Kreisliga A Kleve/Geldern lange an einem seidenen Faden. Erst am viertletzten Spieltag war für die Grün-Gelben der Weg in Richtung Meisterschaft endgültig frei. Am 10. Mai musste sich die Reserve der Sportfreunde Broekhuysen, die monatelang die Tabelle angeführt hatte, mit einem 4:4 beim SV Herongen begnügen und leistete sich damit den entscheidenden Ausrutscher im Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel.
„Wir sind mit einem Unentschieden gegen Auwel-Holt und einer Niederlage in Broekhuysen in die Saison gestartet. Diese beiden Spiele hätten uns den Aufstieg kosten können. Wir sind natürlich alle heilfroh, dass dieser Fall nicht eingetreten ist“, sagt Sportlicher Leiter Peter Streutgens.
Letztlich dürfen sich beide Ausnahmemannschaften aus der Gruppe 2 über ein Happy End freuen. Eine Woche nach dem letzten Spieltag feierten auch die Sportfreunde Broekhuysen II nach einem 7:0 im zweiten Relegationsspiel bei der SV Bedburg-Hau die Rückkehr ins Kreisliga-Oberhaus. Sehr zur Freude von Peter Streutgens: „Auch diese Mannschaft hat den Aufstieg ganz einfach verdient. Und wir haben in der nächsten Saison zwei schöne Derbys.“ Zur Erinnerung: Die Relegation der beiden B-Liga-Vizemeister hatte es nur deshalb gegeben, weil die SGE Bedburg-Hau nach dem Rückzug aus der Bezirksliga freiwillig auf ihren A-Liga-Startplatz verzichtet hat.
Die Meisterschaft bedeutet für den SV Straelen den ersten Schritt in Richtung einer erfolgreichen und soliden Zukunft. Mit attraktivem Offensivfußball hat die Mannschaft die Herzen der örtlichen Fußballfreunde erobert. Wer den Sportplatz an der Römerstraße besucht, bekommt Spektakel geboten. Daran wird sich auch eine Etage höher nichts ändern.
Trainer Thomas Geist hat überhaupt keinen Grund dazu, an seinem Kernsystem etwas zu ändern. Und das sieht so aus: Der Kosovare Bler Istrefi, der in seiner Heimat in der höchsten Spielklasse unterwegs war, erstickt im defensiven Mittelfeld die meisten gegnerischen Angriffe schon im Ansatz. Und dann läuft die Torfabrik in der Regel auf Hochtouren. Maik Noldes ist ein Ausnahmekönner auf der Zehnerposition. Auf den Flügeln ist Tempo angesagt. Linksaußen Cristian Voicu hängt noch eine Saison dran. Auf der rechten Seite gibt’s einen Wechsel. Jonah Siebert kehrt zwar zum FC Rumeln zurück. Doch mit dem Niederländer Mertcan Ardahanti, der vom Grenzklub SV Blerick kommt, steht mindestens gleichwertiger Ersatz bereits in den Startlöchern. Und in der Box lauert 90 Minuten lang Sebastian Moldovan, der so etwas wie ein Vollender in Perfektion ist.
An der Erfolgsgeschichte hat auch ein starkes Team außerhalb des Platzes großen Anteil. Allen voran Meistermacher Thomas Geist, der wieder einmal gezeigt hat, dass er junge Spieler besser macht. Er hat dafür gesorgt, dass der SV Straelen für Talente wieder eine beliebte Adresse ist. Zur kommenden Saison kehren die Brüder Nellio (zuletzt A-Junioren VfB Homberg) und Adriano Froese (SV Sevelen) sowie Raphael Kostros (SV Issum) an die Römerstraße zurück. In Eigengewächs Marc Bons steht ein hochbegabter Nachwuchskicker am Beginn einer vielversprechenden Laufbahn.
Das Prädikat „hochbegabt“ trifft auch auf den Straelener Co-Trainer zu. Den gerade einmal 24-jährigen Leon Gerke, der bereits im Besitz der B-Lizenz ist, hat Thomas Geist von seinem Heimatklub FC Meerfeld mitgebracht. Für den jungen Mann ist der SV Straelen ein ideales Sprungbrett für eine spätere Trainerlaufbahn im Seniorenbereich. Dann wären da noch Leonard Dams und Stefan Büns, auf die der schlichte Begriff Betreuer einfach nicht zutrifft. Beide haben sich schon zu Straelener Regionalliga-Zeiten um alles gekümmert, daran hat sich nichts geändert. Nicht zu vergessen Peter Streutgens, der mit seiner lebensbejahenden Art den Laden auch in stürmischen Zeiten zusammenhält.
Ganz nebenbei hat auch der langjährige Ex-Präsident Hermann Tecklenburg sein Herz für „seinen“ SV Straelen wiederentdeckt. Am letzten Spieltag schaute er sichtlich erfreut das 5:0 gegen die DJK Twisteden II an und zählte zu den ersten Gratulanten. An der Römerstraße wird längst wieder einfach nur Fußball gespielt.