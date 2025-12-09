SV Straelen setzt seine Siegesserie fort

Der SV Straelen hat seine beeindruckende Serie in der Gruppe 2 der Kreisliga B Kleve-Geldern auch im Derby fortgesetzt. Der Tabellenzweite, der sich mit der Reserve der Sportfreunde Broekhuysen ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft liefert, behielt beim SC Auwel-Holt mit 3:1 (1:1) die Oberhand und machte damit Sieg Nummer zehn in Folge perfekt.

Strömender Regen verhinderte zwar die erhoffte Rekordkulisse, doch immerhin noch gut 150 Zuschauer verfolgten das mit Spannung erwartete Verfolgerduell auf dem Kunstrasenplatz an der Maasstraße. Sie sahen ein Spiel mit einigen Nickeligkeiten und Fouls auf beiden Seiten, die sich aber angesichts der Brisanz des Spitzenspiels in einem vertretbaren Rahmen hielten. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Sie hat bis zur letzten Minute alles gegeben, aber leider stehen wir nun mit leeren Händen da“, sagte der Holter Trainer Patrick Heyer nach dem Abpfiff. „Mit der ersten Halbzeit war ich nicht zufrieden. Nach der Pause haben wir uns gesteigert und verdient gewonnen“, so sein Straelener Kollege Thomas Geist.

Zum Geschehen auf dem Platz: Die Hausherren begannen mutig, setzten die Akzente und hätten durch Charalabos Michos früh in Führung gehen können. In der 29. Minute wurde Cedric Cain im Straelener Strafraum unsanft von den Beinen geholt – Schiedsrichter Wilhelm Krantzen entschied sofort auf Strafstoß. Luca Grootens ließ sich die Chance auf die Holter Führung nicht nehmen und hämmerte den Ball unhaltbar für SVS-Keeper Steven Steegh in die Maschen.

Der SC Auwel-Holt blieb anschließend das aktivere Team, erspielte sich jedoch kaum noch zwingende Gelegenheiten. Der erste gefährliche Angriff des Tabellenzweiten führte zum Ausgleich. Eine scharfe Hereingabe von Maik Noldes verpassten mehrere Holter Abwehrspieler. Christian Voicu stand goldrichtig und erzielte aus kurzer Distanz seinen 19. Saisontreffer (35.). Es folgte die turbulente Nachspielzeit der ersten Hälfte. Zunächst strich nach einem Holter Freistoß der Ball über den Scheitel von Chris Beterams und rollte ins Aus. Wenige Sekunden waren noch zu spielen, als Grootens die große Chance zur erneuten Führung des Gastgebers vergab. Das Straelener Tor war praktisch verwaist, doch überhastet donnerte er den Ball in Richtung Reitplatz.

Im zweiten Durchgang ergriff endlich der SV Straelen die Initiative. In der 59. Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem Foulspiel am Straelener Torjäger Sebastian Moldovan erneut auf den Punkt. Routinier Maik Noldes verwandelte sicher. Den möglichen Ausgleich der Hausherren durch Max Endemann verhinderte der Gäste-Keeper mit einer Glanztat. Auf der anderen Seite wurde Voicu im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht. Kein Pfiff des Schiedsrichters, von Straelener Protesten war ebenfalls nichts zu hören. Fünf Minuten vor dem offiziellen Ende sorgte der kurz zuvor eingewechselte Leon Devers mit einem Abstaubertor zum 3:1 für die Entscheidung.

Kurz zuvor hatte Spitzenreiter SF Broekhuysen II seine Pflichtaufgabe erledigt. Nach dem 6:2 gegen den SV Sevelen II überwintert die Reserve des Bezirksliga-Tabellenzweiten mit zwei Punkten Vorsprung auf Platz eins. Im ersten Meisterschaftsspiel des neuen Jahres kommt’s am Sonntag, 1. März, im Stadion an der Römerstraße direkt zum Gipfeltreffen der beiden Topteams.

SC Auwel-Holt: Schmacks – Behnke, Beterams, C. Hüpen, Michos, Endemann, M. Hüpen, Rattmann, Bauer, Cain (75. Theekok), Grootens (89. Schmidt).

SV Straelen: Steegh – Ben Aicha (46. Grandt), Irgat, Mollov, Ait Baha, Istrefi, Noldes, Benedens, Moldovan (90. Olzowka), Siebert (83. Devers), Voicu.