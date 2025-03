SV Straelen schützt muslimische Kicker

Für die gläubigen Muslime endet der Fastenmonat am kommenden Sonntag. Der entsprechende Kräfteverschleiß der betroffenen Straelener Kicker hatte sich bereits im vorangegangenen Heimspiel gegen den TSV Nieukerk angedeutet. Der abstiegsgefährdete Gastgeber hatte lange Zeit mit 3:1 geführt und die Partie eigentlich fest im Griff. Doch in der Schlussphase ging beim gläubigen Quartett, das mangels Alternativen durchhalten musste, nichts mehr – Endstand 3:3. „Die Jungs gingen ganz einfach auf dem Zahnfleisch. Aber sie sollen selbstverständlich ihrem Glauben folgen. Am vergangenen Sonntag herrschte schwüles Wetter. Da waren wir uns alle einig, dass wir die Spieler schützen müssen. Wir gehen doch nicht das Risiko ein, dass jemand auf dem Platz plötzlich mit Kreislaufbeschwerden umkippt, weil er keine Nahrung zu sich genommen hat“, so Streutgens.

Im November hatten die Grün-Gelben erstmals ein Spiel absagen müssen, weil sie keine Mannschaft stellen konnten. Damals war das Heimspiel gegen Tabellenführer TSV Weeze betroffen. Vorwürfe, der Verein habe sich ein schlechtes Torverhältnis gegen die Aufstiegskandidaten ersparen wollen, da die Partien am grünen Tisch „nur“ mit 0:2 gewertet werden, zielen ins Leere. Sollte im Tabellenkeller am Saisonende im Kampf um den Klassenerhalt Punktgleichheit herrschen, sind in jedem Fall Entscheidungsspiele fällig. Diese Regelung des Fußballverbandes Niederrhein gilt von der Oberliga bis hinunter in die Kreisliga B.