Der SV Straelen war gegen den SC St. Tönis erfolgreich. – Foto: IMAGO / Fotostand

SV Straelen schlägt den SC St. Tönis Regionalliga West: Interessanter Testspieler bei den Straelenern.

Regionalligist SV Straelen hat auch das zweite Testspiel im Rahmen der Vorbereitung gewonnen. Drei Tage nach dem 3:1 beim Oberligisten TuRU Düsseldorf gelang am Mittwochabend auf dem Kunstrasenplatz an der Römerstraße ein 2:1 (2:1) gegen den SC St. Tönis. In der ersten Halbzeit erzielte Außenangreifer Ken Mata beide Treffer für den Gastgeber (12. und 41.). Zwischenzeitlich hatte Pascal Regnery für den Oberligisten ausgeglichen (21.).„Speziell mit der Leistung, die wir in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, bin ich einverstanden. Wir hätten die Führung ausbauen müssen, hatten aber in einigen Situationen Pech“, sagte Interimstrainer Kevin Wolze. So traf Takumi Yanagisawa, Neuzugang vom 1. FC Bocholt, nur den Pfosten.

Interessante Personalie: In der zweiten Halbzeit kam ein junger Mittelstürmer zum Einsatz, der in diesen Tagen an der Römerstraße seine Visitenkarte abgibt. Der 19-jährige Mitchi Huijsman stammt aus der Jugend des FC Volendam und spielte zuletzt für die A-Junioren des niederländischen Zweitligisten Almere City. „Ein interessanter Spieler, der viel Tempo und eine gute Ballbehandlung mitbringt. Man sieht sofort, dass er eine gute Ausbildung genossen hat“, so Wolze. Huijsman wird auch am Samstag im Test gegen den Oberligisten TSV Meerbusch (Anpfiff 12.30 Uhr) Gelegenheit erhalten, sich zu zeigen.