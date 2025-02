SV Straelen: Nachwuchs ist offenbar wieder fit

Nach schöner Vorarbeit von Mattis Basten, der sich auf der linken Seite durchgesetzt hatte und bis zur Grundlinie durchgelaufen war, stellte Mats Prang in der 22. Spielminute auf 1:0. „Lowick stand sehr tief und hat die Räume eng gemacht. Dennoch konnten wir uns mehrmals durchkombinieren. Schon vor dem 1:0 hatten wir drei gute Möglichkeiten zur Führung“, sagte SVS-Coach Dohrmann.

Die wenigen Entlastungsangriffe, die das Schlusslicht in Durchgang eins noch fahren konnte, blieben nach dem Seitenwechsel aus. „Da kam der Gegner gar nicht mehr hinten raus“, so Dohrmann, der mit dem Auftritt seiner Schützlinge zufrieden war. So war es nur eine Frage der Zeit, bis Leo Grimm (40.) auf 2:0 stellte. Eine Koproduktion der Joker Philip Miller und Panaijotis Kosmeridis sorgte in der 62. Minute für den Endstand. Letzterer verwerte eine Vorlage von Miller zum 3:0. Spätestens da war die Partie entschieden.