SV Straelen müht sich zu einem Unentschieden Regionalliga-Schlusslicht spielt 1:1 gegen den Oberligisten TSV Meerbusch. Junger Stürmer Mitchi Huijsman zeigt gute Ansätze.

Nach den Siegen gegen TuRU Düsseldorf (3:1) und den SC St. Tönis (2:1) musste sich Regionalligist SV Straelen am Samstag im dritten Testspiel gegen einen Oberligisten mit einem Unentschieden begnügen. Beim Wiedersehen mit Patrick Ellguth und Aram Abdelkarim, die inzwischen das Trikot des TSV Meerbusch tragen, sprang ein 1:1 (1:1) heraus. Die Gäste gingen nach elf Minuten durch Sebastian van Santen in Führung, den Ausgleich erzielte Marcel Heller nach einer guten halben Stunde – im weiteren Spielverlauf waren Chancen auf beiden Seiten Mangelware.

Igbinoba verbrachte auf seiner Position geruhsame 45 Minuten und setzte sich mit gelegentlichen Flankenläufen in Szene. Huijsman, körperlich robust, schnell und technisch beschlagen, dazu mit einem ordentlichen Zug zum Tor ausgestattet, lieferte eine sehr engagierte Partie ab und ließ mehrfach sein Talent aufblitzen. Ob er der Mannschaft kurz- oder mittelfristig helfen kann, muss schlussendlich Vereinsboss Hermann Tecklenburg entscheiden, dessen Weg nach seiner Landung aus Teneriffa direkt zum Sportplatz an der Römerstraße führte.

Zwei Testspiele bestreitet der SV Straelen noch, bevor es für den abgeschlagenen Tabellenletzten am Samstag, 4. Februar, in der Liga mit dem Gastspiel beim 1. FC Düren weitergeht. Am kommenden Samstag steht die Partie beim Liga-Konkurrenten Rot-Weiß Oberhausen auf dem Programm (beide Partien in der Meisterschaft sind bereits absolviert), eine Woche später das Kräftemessen beim Regionalliga-Absteiger VfB Homberg. Beide Spiele sollen um 14 Uhr angepfiffen werden.