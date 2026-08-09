SV Straelen mit Ausrufezeichen im Pokal - reichlich Tore in Runde 1

Dem SV Straelen gelingt ein Ausrufezeichen. – Foto: David Zimmer

Für den Paukenschlag der 1. Runde im Kreispokal Kleve-Geldern sorgte Germania Wemb. Der B-Ligist setzte sich mit 2:1 gegen den TSV Weeze durch und schaltete damit einen Bezirksligisten aus. Adrian Kopec brachte den Außenseiter nach 20 Minuten in Führung, nur fünf Minuten später glich Sores Saka aus. Als Vieles auf eine Verlängerung hindeutete, schlug Kopec erneut zu und erzielte in der 85. Minute das umjubelte 2:1. Die Rote Karte gegen Marcin Gesikowski in der 90. Minute änderte am Coup nichts mehr.

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Die Vereinsverwaltung findest du hier. >>> Zum Kreispokal Kleve-Geldern Ein deutliches Signal sendete der SV Straelen beim 4:0 gegen Viktoria Winnekendonk. Der Aufsteiger in die Kreisliga A traf dabei auf eine Mannschaft, die in dieser Spielklasse zu den stärkeren Teams zählt. Maik Noldes stellte bereits nach drei Minuten auf 1:0, Ali Irgat legte früh das 2:0 nach (17.). In der Schlussphase machte Nico van Bergen mit einem Doppelpack alles klar (84., 90.+4). Uedem mit acht Toren - Gervens trifft dreimal Den höchsten Sieg des Tages feierte der Uedemer SV beim 8:0 gegen den SSV Louisendorf. Maik Hemmers erzielte bereits in der ersten Hälfte einen Dreierpack, Matteo Giglio und Tim Kerkmann trafen jeweils doppelt. Ebenfalls klar weiter kamen Grün-Weiß Appeldorn mit einem 6:0 beim SV Griethausen sowie der Kevelaerer SV durch ein 6:0 beim SV Issum.

Beim 4:0 von Siegfried Materborn gegen den SV Asperden avancierte Lukas Gervens zum entscheidenden Mann. Innerhalb von nur sechs Minuten erzielte er drei Treffer, zwei davon per Foulelfmeter. Der BV DJK Kellen führte gegen die SG Kalkar / SV Hö-Nie bereits zur Pause mit 4:1 und brachte diesen Vorsprung ins Ziel. Spektakulär verlief das Duell zwischen Concordia Goch und der SG Grieth-Erfgen. Nach einem 2:2 musste das Elfmeterschießen entscheiden, in dem sich Concordia schließlich mit 12:11 durchsetzte. Ebenfalls eng wurde es zwischen dem SC Auwel-Holt und Grün-Weiß Vernum. Auwel führte nach 69 Minuten noch mit 3:2, doch Robin Billion und Andreas Duwe drehten die Partie zum 4:3 für Vernum.

Der TSV Nieukerk setzte sich nach frühem Rückstand mit 3:1 gegen den SV Sevelen durch. Marten Kaufels traf zweimal. Der VfR Warbeyen gewann nach einem 0:1 gegen DJK Rhenania Kleve noch mit 4:1, während Union Wetten einen zwischenzeitlich verspielten 2:0-Vorsprung gegen den SV Veert doch noch in einen 3:2-Erfolg verwandelte. Kreispokal Kleve-Geldern: die Spiele am 5. August

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