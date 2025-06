SV Straelen im Umbau: Das ist der Kader-Stand für die Kreisliga B

Die Historie des SV Straelen reicht auf FuPa weit zurück. Das liegt auch daran, dass insbesondere die höheren Ligen bis weit in die Vergangenheit abgebildet sind. Zwischen 1983 und 2025 hat der SVS nur einmal in der Kreisliga A gespielt - und wird auch erstmals überhaupt in der Kreisliga B antreten. Nach seinem erstmaligen Abstieg in die zweittiefste Spielklasse befindet sich Straelen unter Neu-Coach Thomas Geist im Umbruch. So sieht der Kader des ehemaligen Regionalliga-Klubs zum Stand 27. Juni 2025 aus.

